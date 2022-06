Es una verdad universalmente admitida que un periodista puede ser cínico y servir para el oficio. Se desmiente a Kapuscinski sin sentir que estás provocando o matando al padre. Dice Giorgio Armani que para él no hay estilo sin ética. Y hay una cosa que llama «los valores Armani», que tienen que ver con ser la primera empresa italiana en diversidad laboral y de las pocas que detallan dónde, cómo y quién hace sus productos. Joan Baldoví, preguntado por Negre sobre Oltra y la menor de la que abusó su exmarido (sobre un despido), le soltó en el Congreso: «Me has demostrado que eres una mala persona y en este momento dejo para siempre de contestar a tus preguntas». No sé si Baldoví será capaz de distinguir malas personas fuera del contrario político, pero no voy a meterme en camisas de once negres ni en obviedades. El neurocientífico Howard Gardner sostiene que «las malas personas no pueden ser profesionales excelentes. No llegan a serlo nunca. Tal vez tengan pericia técnica, pero no son excelentes».

Lo malo es que ser buena persona es muy fácil, lo complicado es tener pericia técnica en algo. Lo malo o lo bueno. Que no dar por saco a los demás es una virtud que querríamos en los prójimos. Y en nosotros mismos. No todo el mundo es bueno, ni políticos ni periodistas ni fontaneros, pero resulta infantil por parte de Baldoví lo de eres mala persona, ya no te ajunto, hala. Sabemos que los soletes no abundan a nuestro alrededor (ay, que se me habían olvidado los soletes de Repsol, lo de no darles vergüencita la calificación; casi prefiero no saber que un establecimiento tiene solete). Soy muy de José Miguel Ullán cuando sostenía que un escritor sin maldad no puede ser bondadoso.