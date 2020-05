Luto futbolístico

Algunos futboleros estamos de luto. No se debe al fallecimiento de un profesional de este deporte que nos haya hecho disfrutar con su manejo del balón. El luto nace en el regreso a la actividad de los clubes de Primera y Segunda División. Puede parecer una incongruencia, si desde el principio se reconoce que este deporte nos motiva, como a todos los futboleros.

Desde hace mucho somos conscientes de que los afortunados que se ganan la vida con este deporte en las dos primeras categorías profesionales de este país son unos privilegiados. Pero que esos privilegios se hayan disparado ahora, en plena crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, resulta insoportable. Catalogar la situación como una vergüenza se queda corto.

La mejor manera de controlar este virus que de la noche a la mañana nos ha cambiado la vida es mediante la realización de test masivos entre la población. Pero eso en España no es posible. Ni antes, durante el confinamiento masivo ni ahora, en pleno desarrollo de la desescalada. No hay test, salvo que se pertenezca a un equipo de fútbol de Primera y Segunda.

Que la liga, la federación o los propios clubes sean los que los sufraguen es lo de menos. Lo grave es que para las estrellas futbolísticas existen en un número ilimitado mientras otros profesionales, que por su trabajo se juegan la vida frente al coronavirus, no haya o se les escatimen, como ha sucedido y sucede con los sanitarios y los agentes de las fuerzas del orden y ejército, por ejemplo.

Lo único que justifica esta situación es evidente. Se debe a que el Gobierno de España prioriza el pan y el circo. Ya se sabe que mayor circo que el fútbol no existe en este país y en todo el continente europeo. Toca entretener a las masas para que se olviden de la terrible realidad que nos rodea a todos. La otra razón es económica. Es una obviedad lo que mueve en este terreno el fútbol. Y las televisiones, que desde hace unos años van de la mano. Las pérdidas que generará la suspensión total de la liga sería brutal para los clubes y para las plataformas digitales. Pero... ¿no ha dicho por activa y por pasiva el Gobierno de Pedro Sánchez que la prioridad es la sanidad y no la economía? Entonces, ¿por qué sí hay test para los peloteros y no para el resto de la población?