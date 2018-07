Los topes electorales

Hay que ser politólogo o apasionado del Derecho Constitucional para percatarte de la rareza de que en España no rija barrera electoral ninguna en las elecciones al Parlamento Europeo. Es la oportunidad inmejorable para que aparezcan nuevos actores políticos que normalmente lo tienen difícil, pensemos en el caso de Podemos y Ciudadanos en 2014 cuando irrumpieron y arrancaron las costuras de la consolidación histórica del bipartidismo. O anteriormente el episodio exótico de José María Ruiz-Mateos que tuvo acta de eurodiputado entre 1989 y 1994. Ahora la Eurocámara ha aprobado una reforma por la cual en los Estados miembros del proyecto comunitario que repartan un número de escaños superior a 35, tendrán que introducir una barrera electoral que oscilará entre el 2% y el 5%. El porcentaje es el usual y, por tanto, ya puestos, no escandaliza. Y sus efectos al aplicarse en una circunscripción única de ámbito nacional están por ver. Una cosa es el tope electoral legal y otra bien distinta el efectivo; pensemos por ejemplo en lo insignificante que resulta el 3% en la provincia de Soria, con tan pocos escaños a distribuir, cuando procede conformar el Congreso de los Diputados. Con todo, no operará en los comicios europeos de 2019 sino en los siguientes de 2024. Queda mucho aún.

Mientras tanto en Canarias seguimos todavía con el abanico del umbral electoral regional del 6%, el insular del 30% y el criterio de la lista más votada en la circunscripción que es, no olvidemos, insular. Si Europa obliga a un tope más bien simbólico, en el archipiélago permanecemos instalados en la pared normativa (petrificada en la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía) que sirve de escudo para evitar la periódica oxigenación parlamentaria.

Tanto el PIL (1999) como NC (2007) y Ciudadanos (2015) han saboreado la ingratitud de semejante desproporcionalidad arrojada por la arquitectura electoral. Miles y miles de votos que son tirados a la basura a efectos prácticos cuando en otras latitudes hubiesen obtenido tranquilamente su debida y merecida representación. El concepto de justicia electoral existe y, a todas luces, en Canarias queda deslucido. Cuando la política isleña venía determinada prácticamente en exclusiva por CC, PSOE y PP, los nacionalistas lo tenían fácil para impedir cualquier transformación normativa. Incluyendo a un socio en el Gobierno mientras se dejaba querer por el otro, el tiempo transcurría plácidamente. Dicho en plata, la opción inimaginable de entendimiento entre PSOE y PP aseguraba el éxito incesante de CC. La reforma estatutaria en marcha, que obliga su paso por Madrid, tiene la ocasión de cambiarlo todo. Lo que genera lógicos temores en algunos sectores. Si se hubiese practicado antes, aunque fuese un retoque cosmético, quizá hoy no se hablaría de esto. Pero los topes electorales en Canarias siguen siendo noticia, y lo de Bruselas es lejano.