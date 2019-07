Los azares del arte

La historia está llena de anónimos y de olvidados. Hasta hace unos días no sabía quién era Juan del Castillo Westerling, un artista silenciado por el tiempo, un hombre de mundo en una época en que ser cosmopolita y viajero te hacía avanzar mental y socialmente, buscar más allá de los horizontes casi siempre carcelarios de quienes se empeñan en mirarse solamente el ombligo, o el ombligo de otros que tampoco tienen ningún interés en buscar más allá de donde alcanza la mirada, y quien no busca lejos, asomándose casi a los abismos, difícilmente halla caminos nuevos. Ese afán viajero le acercó también a la botánica y a la observación de la naturaleza, y a la preocupación por el destino de la condición humana, a su evolución y a su crecimiento personal e intelectual.

«He llegado a Juan del Castillo Westwerling gracias a la exposición que estos días puede visitarse en la Casa de Colón y al empeño de Jonathan Allen»

Los versos de Iván Cabrera Cartaya serían leídos masivamente en una sociedad que valorara la calidad de los creadores, pero lo más probable es que solo quedarán en la memoria y en los anaqueles de un público minoritario. Sí me atrevo a afirmar que cuando ya no estemos ninguno de nosotros perdurarán sus versos, y alguien, como Jonathan Allen con Juan del Castillo, los traerá de nuevo al presente que ahora es solo un futuro ignorado y lejano. «¿Acaso no era eso la poesía?/ Nombres, heridas, adjetivos/ trabajados con barro/ en las orillas de lo soportable». Era eso, querido Iván, y tú has sabido modelar ese barro de la palabra para que quede a salvo de la mediocridad y del olvido.