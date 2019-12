El presupuesto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria se mantiene para 2020 en los 30 millones de euros. Se produce un ligero aumento de 194.000 euros y de forma rápida se pueden analizar algunas partidas curiosas dentro de un cómputo global del habitual copia y pega. Dentro de las medidas que ha adoptado el nuevo consejero Francisco Castellano sobresale que el disparate subvencionado, con diferentes cuantías, de un sinfín de carreras por montaña por distintos municipios se ha saldado con la misma cantidad para todas por igual. Es decir, La Noche Mágica, Artenara Trail -no se sabe si habrá o no-, Circular Extrema Villa de Moya, Entrecortijos, Circular de Tejeda, Entremontañas, Neblina Tres Valles, El Goro Trail, Ruta Doramas y Tamadaba Trail 2020 recibirán cada una de ellas una partida de 10.000 euros. Se mantienen los 40.000 euros para la LPA Night Run, Bestial Race, Transgrancanaria Bike, San Silvestre y Medio Maratón de Santa Lucía; y sorprende la bajada de 90.000 a 75.000 euros para la Transgrancanaria.

Pero vamos al apartado de curiosidades. La edición 2020 del Gran Canaria Maratón, prevista para el 15 de noviembre, aunque aún no se ha dicho ni mú del inicio de la licitación pública para su organización, tiene asignada una partida de 300.000 euros, mientras que el programa Gran Canaria Isla Europea del Deporte, que se inició con un proyecto ambicioso y que hoy en día ya nadie sabe para qué sirve, tiene 240.000 euros asignados. ¿Para qué? ¿Se volverá a abrir la oficina de Grandes Eventos? ¿O quizás algunas personas ya tienen trabajo encomendado?

La política deportiva del IID aún sigue sin definirse claramente. Y hay algunos aspectos que sacan a la luz las mismas respuestas del pasado. En el análisis que se pueda realizar de manera rápida del borrador de presupuesto para 2020 y dentro de la amplia nómina de subvenciones para eventos, clubes, federaciones, asociaciones, etc, destaca el novedoso Maratón Gran Canaria ‘20, que cuenta con la colaboración de LaLigaSports y que se presenta hoy. Ya esta carrera, que es un proyecto que no se conoce qué aceptación tendrá, dispone de una asignación de 45.000 euros. A todos ha sorprendido que esta idea diferente, liderada por la empresa catalana The Seagull Sportive SL, arranque en Gran Canaria. Hay muchas preguntas, que espero se contesten con claridad, sobre este nuevo maratón. ¿Quién ha llevado en el IID la voz cantante en las negociaciones con los catalanes? ¿Quién es el director de carrera de este nuevo maratón? ¿Quién lo recomendó? Hay que estar atentos.