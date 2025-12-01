Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Devolver al poeta

'Vamos a comprar un poeta', de Afonso Cruz, es una deliciosa lectura en este tiempo de cinismo

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:11

Comenta

En estos tiempos, más que prosaicos, entregados casi ya sin reservas a toda clase de cinismos, resulta deliciosa la lectura de un librito que acaba ... de publicar entre nosotros una de esas pequeñas editoriales atentas al talento que florece por el mundo; en este caso, entre nuestros cercanos y tan a menudo ignorados vecinos, los portugueses. Se titula el libro 'Vamos a comprar un poeta', su autor es el escritor y cineasta Afonso Cruz y parte de una premisa tan ingeniosa como fértil: en una sociedad donde ya todos se han entregado por completo una existencia dictada por el cálculo -no sólo de costes y beneficios, sino de cualquier otra cosa que pueda contarse, como la saliva que se gasta al dar un beso-, la gente, en lugar de procurarse mascotas, se procura artistas para tratar de paliar el aburrimiento de sus vidas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  2. 2 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  3. 3 Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
  4. 4 Kenneth V.V. llegó a violar y grabar en secreto a varias de sus víctimas menores
  5. 5 Canarias, quinta comunidad con más casos de VIH: «Se está banalizando»
  6. 6 Susanna Griso dejó constancia de su paso por el sur de Gran Canaria, con fotos y en la playa en El Senador
  7. 7

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  8. 8 Poga%u010Dar acapara la atención en Arucas pero no llega al Pico de las Nieves
  9. 9 Operación Hattori Hanzo: condenan al único narco que no reconoció los hechos
  10. 10 Cortes de calles y cambios de sentido. Así será el dispositivo de tráfico de Las Palmas de Gran Canaria en Navidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Devolver al poeta

Devolver al poeta