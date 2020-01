Llegó enero y no hay maratón

Llegó enero de 2020 y no hay Gran Canaria Maratón. La prueba fetiche del Instituto Insular de Deportes que cada año asombraba al mundo y que batía siempre sus registros ha pasado al ostracismo sin que nadie eleve la voz y diga ni mu. Diez ediciones han pasado, con gala homenaje incluida, de una carrera politizada que ve como este mes deja de celebrarse y no sucede absolutamente nada. La undécima edición, con la llegada del nuevo consejero de Deportes del Cabildo, se aplazó al próximo 15 de noviembre para «estimular la participación foránea», tal y como rezaba la nota enviada a los medios desde el Instituto Insular de Deportes el pasado 31 de octubre de 2019. En ese mismo comunicado se resaltaba que «la intención del IID es que la licitación de la organización de la prueba culmine su proceso durante el primer trimestre de 2020, con el fin de que la empresa o empresas que cojan el testigo de la prueba puedan desarrollar su plan de trabajo lo más rápido posible». Pues bien, ya estamos a mediados de enero y no se ha movido nada.

Si uno entra en la web del Gran Canaria Maratón verá que la edición 2020 se celebrará el 15 de noviembre, pero eso no será así. En este disparate en torno a la carrera, con promesas incumplidas y cambios en el organigrama interno, más de uno se ha cansado de la falta de criterio. Aún nadie sabe qué pretende hacer con la carrera Francisco Castellano, nuevo consejero de Deportes. Lo que sí se sabe es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -cansado de esperar-, a través de su concejalía de Deportes, oficializó el 14 de noviembre de 2020 como fecha de la próxima edición de la Binter Night Run, lo que deja bien a las claras, a pesar de que el consejero se vaya por las ramas y acuse al mensajero en algún pleno, que el Gran Canaria Maratón no se celebrará en noviembre de este año.

Desde el 31 de octubre de 2019, el IID no se ha vuelto a pronunciar. Se hace necesario que el consejero dé la cara y convoque una rueda de prensa -no una simple nota- y explique qué quiere hacer con la carrera, que confirme que en 2020 no habrá undécima edición y qué ha sucedido durante estos meses para no cumplir con lo anunciado. Aquí todos callan -IID, Federación, clubes, atletas-, y mientras esto sucede el próximo lunes llegará a la isla el nutrido grupo de italianos que cada año acude con entusiasmo a disputar una prueba que no se celebrará. Con todo reservado desde hace meses, fliparon con el aplazamiento y han decidido viajar, disfrutar de la isla y organizar por su cuenta el que han denominado como Maratón del Faro, en Maspalomas, para cumplir con una tradición a la que nadie en la isla parece importarle.