La lista de Red

Netflix ha decidido hacer públicas sus listas de series y películas más vistas tanto a nivel mundial como por países en un ejercicio inusual de transparencia. Hasta ahora, saber qué era lo más visto en una plataforma era un secreto similar al de la fórmula de la bebida que usted y yo sabemos. Netflix abrió este camino y es probable que el resto de plataformas la imiten. Lo más interesante de estas clasificaciones es cotillear qué ven los demás y qué vemos nosotros.

En España, domina la última tanda de capítulos de 'La casa de papel' y aparecen entre los diez más vistos dos procedimentales que no son de la casa roja: 'The Good Doctor' y 'The Blacklist'. Me sorprendió verlos ahí, sobre todo la quinta posición de esta última porque ya son nueve los cursos de la serie –Movistar+ emite la última temporada mientras Netflix y Prime Video van por la octava– sobre las aventuras del más villano entre los malos y su particular relación con el FBI. Juntos dan caza a los criminales más espeluznantes, raros y sorprendentes. Es posible que los creadores de 'The Blacklist' estén estirando el chicle en exceso con las tramas y las temporadas. Los veintidós capítulos por curso son excesivos, pero yo disfruto de James Spader cada vez que aparece en pantalla.

Su Raymond Reddington, el alma de la serie, es malvado hasta la médula, simpático, educadísimo, exagerado, elegante e irónico. No puede caer mal aunque esté apuntando con una pistola a un tunante y sepas a ciencia cierta que no va a hacer nada bueno. Raymond (en casa es nuestro Red) es heredero del Alan Shore que Spader interpretó en 'Boston Legal'. Qué maravillosa pareja hacía con William Shatner en esta serie incomprensiblemente ausente en cualquier plataforma. Muchos la echamos de menos.