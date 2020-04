Nada mejor que un buen libro para viajar desde el sofá por este mundo y por otros ficticios y para soñar despierto. Es un tópico, pero seguro que más de uno ha descubierto que también es una realidad durante el actual periodo de confinamiento.

El próximo jueves toca celebrar el Día del Libro. Este año será diferente, como todo, por la maldita pandemia del coronavirus. Pero creo que será una oportunidad estupenda también para reivindicar la importancia de la lectura como un hábito saludable cuando se está en la intimidad del hogar.

Entiendo que puede que el momento no sea el más adecuado. La enorme preocupación que a todos nos invade por esta catástrofe sanitaria es un obstáculo importante para lograr la concentración que exige cualquier lectura. Pero si nos transformamos en un Sísifo de andar por casa, tras varios intentos conseguiremos subir la piedra a la montaña y sumergirnos en la deseada lectura. Desde ese momento, si el volumen elegido es el adecuado, todo irá rodado y conseguiremos durante un buen rato olvidarnos de todo lo que nos rodea y que fuera de las cuatro paredes de nuestro hogar es tétrico.

En las últimas semanas no paro de escuchar voces que piden a gritos que se levante en parte el confinamiento para que los niños puedan volver a salir a la calle. ¡Como si éstos, habitualmente, estuvieran siempre en las calles y no pegados al móvil y a los juegos online! Pero ese es otro debate. Hoy lo que les propongo, ya que parece que sus progenitores son incapaces de entretenerlos, es que apuesten por la lectura. Si en casa no dispone de ejemplares suficientes, seguro que sus hijos o hermanos menores le indicarán cómo conseguirlos en formato electrónico en las librerías y en las bibliotecas públicas (el sistema eBiblio es un lujo y es gratuito). Pero para que el plan llegue a buen puerto, tiene que tener clara una cuestión. Salvo excepciones, no resultará sencillo que el niño comience a leer solo y menos aún por voluntad propia. La mejor y más sencilla forma de conseguirlo es que los adultos que tiene a su lado también cultiven este placer. Así, con suerte, de este confinamiento no solo saldrán más unidos, sino también más cultivados y con una imaginación más desarrollada.