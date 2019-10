Las encuestas y el 2020

A Pablo Casado le faltaría algo de tiempo para ganar las elecciones. Es la tendencia que arroja las encuestas: el PP crece y se acerca poco a poco a la primera posición. El domingo se publicó un sondeo en elespañol.com que ya vaticina que el bloque de la derecha ganaría en escaños al de la izquierda. Esto es un dato nuevo. Si la cita con las urnas fuese en diciembre, en Génova tendrían una gran fiesta la noche electoral.

El PSOE será rehén de la derecha. La política económica de Pedro Sánchez estará hipotecada por la abstención técnica que le facilitará Casado para evitar unas terceras elecciones generales. No habrá reforma laboral. Todo un laberinto en el que se irá quemando políticamente Sánchez en La Moncloa. Y eso será justo a las puertas de una crisis económica. La última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada la semana pasada constataba el frenazo.

Si se confirma lo que dice hoy por hoy la demoscopia, Sánchez se arrepentirá de haber forzado la repetición electoral como José Luis Rodríguez Zapatero en su día no haber reconocido la recesión ante la opinión pública. Ese mirar para otro lado de Zapatero fue el comienzo del fin. Ahora la pregunta sería oportuna otra vez: ¿cómo puede darle la vuelta Sánchez a las expectativas electorales tanto el 10N como a medio plazo si no quiso pactar ni con Podemos ni con Ciudadanos tras el 28A? Este será el horizonte político inmediato del país, tan inquietante para Ferraz, si se ratifica el 10N lo que aventura la demoscopia.

Con todo, ni el bloque de la izquierda ni el de la derecha logrará sumar los 176 escaños. La izquierda necesitaría de los soberanistas catalanes, con tan solo el PNV no sería suficiente. Y Podemos, como es natural, reclamará un Gobierno de coalición del que el PSOE reniega. Ya hizo demasiado Pablo Iglesias con tragar, una vez, el veto que le impuso Sánchez. Y, al final, para nada. Luego diría que no puede dormir bien con ministros de Podemos. Es decir, el PSOE no quiere alianza de izquierdas, ahora con Ciudadanos los números no le dará como sí dio el 28A y todo para acabar en 2020 arrinconado a efectos prácticos por el PP.

Así las cosas, la inestabilidad persistirá el 2020. La crisis institucional se recrudecerá. Ya iba a pasar en dos cursos mal contados (la parálisis del sistema del 78 es evidente) pero la decisión de Sánchez de ir al 10N lo precipita. Y deja al PSOE en el peor lugar para afrontarlo: atrapado entre Cataluña y el afán recentralizador de las derechas mesetarias. ¿Atenderá los ministros de Sánchez las peticiones de las comunidades autónomas en 2020? A mayor debilidad del Ejecutivo nacional más difícil le será satisfacer las diversas demandas. No tendrá Sánchez el control presupuestario que se le presume a un presidente del Gobierno. Razón: la incertidumbre que experimentará. ¿Qué hará con Canarias?