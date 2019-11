La sopladera la están pinchando

Hace unos años correr un medio maratón en la isla de Gran Canaria era todo un reto, pero hoy en día ya es algo que no llama la atención. La sopladera del boom de las carreras populares la están pinchando y nadie quiere coger el toro por los cuernos. Los implicados miran hacia otro lado y que la vida siga igual. La fórmula es la siguiente y al final todos hablan de éxito. Se organiza una carrera, se logra la subvención del ayuntamiento correspondiente y del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, se ponen a la venta las inscripciones de múltiples modalidades -21k, 10K, 5K, etc-, se le añaden carrera de niños e incluso caminatas, y el resultado es asombroso. Miles de personas participan. La foto previa que no falte. ¿Pero la carrera reina que da nombre al evento ha tenido seguimiento?

¿Alguien ha analizado el bajón que han sufrido las pruebas en Gran Canaria de un kilometraje alto? El hartazgo es generalizado y las organizaciones aguantan el tirón ampliando distancias y modalidades. El Gran Canaria Maratón, en su prueba reina de 42 kilómetros, solo ha superado los 1.000 finisher en una sola ocasión, gracias a la presencia extranjera, mientras que la inscripción canaria no arranca. Para que esto sufriese un impulso, las cabezas pensantes del Instituto Insular de Deportes idearon hace unos años -se presentó el 20 de septiembre de 2016- que el Medio Maratón de Vecindario se convirtiese en Gran Canaria Medio Maratón para así fomentar que los atletas tuviesen dos meses antes de la gran cita de enero una prueba para poder testar su momento de forma. Esto suponía, claro está, una subvención de 40.000 euros.

Los números cantan. Y el fracaso de esta decisión ha sido total. Pero, tranquilos. Nadie lo reconocerá. El pasado domingo se celebró una nueva edición. La prueba reina que da nombre al evento contó con 135 participantes y un total de 129 finisher, una cifra paupérrima. En enero no habrá maratón, pero el Gran Canaria Medio Maratón ya se celebró y eso es lo que vale. Así nos va.

Hace unas semanas se celebró también la LPA Night Run. Más de 3.500 finisher, pero saben cuántos disputaron la carrera reina de 21K. Solo 628. Algo está pasando. El calendario es un despropósito y ahora quieren arreglarlo para 2020 con un rompecabezas que no beneficiará a nadie, mientras se siguen sumando más pruebas populares al calendario. La gallina de los huevos de oro se acaba y entre todos la están destrozando poco a poco. Pero los intereses mandan y la política del «sí bwana» se impone.