La prioridad es frenar la pandemia del coronavirus y salvar el mayor número de vidas. Eso lo ha repetido una y otra vez en sus intervenciones públicas y en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lleva razón.

Desde un principio ha defendido también que ya habrá tiempo para las críticas, para el análisis frío y transparente sobre cómo actuó o dejó de hacerlo el Ejecutivo español desde que a finales de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó a advertirle de lo que se avecinaba. Lleva razón.

También la lleva cuando le pide a los partidos de la oposición unidad y visión de Estado para salir del atolladero. No es el momento de tirar de ideales de manual y menos aún de buscar réditos políticos a corto, medio o largo plazo. Para eso habrá tiempo cuando en este país dejen de morir personas sin parar por la Covid-19 y cuando el riesgo de contagio sea un triste recuerdo del pasado. Ni desde que se declaró el estado de alarma y ahora que la desescalada ha comenzado con aparente buen pie es el momento de cambiar el rumbo de las prioridades. Que, reitero en su nombre, no deben ser otras más que salvar vidas y «no dejar a nadie a atrás» durante la reconstrucción económica y social a la que obliga esta terrible crisis.

Pero ahora sobrevuela una sombra de duda sobre la razón que le otorgábamos al presidente. Radica en el acuerdo al que llegó con Bildu para derogar la reforma laboral. No se trata de si es ético o no que haya llegado a un acuerdo con una formación que mira hacia otro lado ante la violencia de ETA. No es el momento de entrar en ello. Tampoco lo es si es necesaria o no tumbar entera o parcialmente esa reforma laboral. Ni el Ejecutivo ni el resto de la sociedad deben tener ahora otra prioridad que frenar la Covid-19 y luchar unidos para que la recuperación económica no se demore.

La ministra Nadia Calviño, sin duda una de las mentes más lúcidas del Gobierno de España, lo ha dejado claro y por ello parece que estuvo a punto de abandonar su cargo. Porque la situación es gravísima. Hasta tal punto que da que pensar si desde finales de enero hasta comienzos de marzo el Ejecutivo realmente veló por la seguridad de la población o se movió guiado por sus propios intereses políticos...