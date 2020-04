La memoria en tiempos de cuarentena

Han pasado ya 45 días desde que se entró en vigor el estado de alarma y mi memoria ya empieza a dar síntomas de agotamiento o al menos de cierto espejismo. No recuerdo cuándo fue la última vez que vi a mis padres, y por mucho que intento recordarlo me es imposible ubicar en el tiempo nuestro último abrazo. Eso será lo primero que haga cuando todo esto acabe. Esto y soplar juntos, y no por videollamada, las 67 velas del cumpleaños de mi padre, las 39 de mi pareja y las 37 del mío.

Vivimos a menos de un kilómetro de distancia, pero nunca los había sentido tan lejanos como ahora. Estoy muy unido a ellos como a mi hermana enfermera del Hospital Universitario Materno Infantil y una de esas heroínas anónimas a las que cada tarde se les rinden tributo con aplausos. Espero que esos aplausos, cuando esta tormenta amaine, se traduzcan en mejoras en la condiciones laborales de todo el personal sanitario y en un reconocimiento real al trabajo que desarrollan día a día, haya o no pandemia.

Tampoco tengo certezas de cuando le di el último beso a mi abuela, de 85 años, encerrada a cal y canto en su casa, dos pisos por debajo de la mía. Creo que fue la noche del 29 de febrero durante la cabalgata del carnaval al bajarnos mi hermana y yo cuando pasamos por el barrio, pero no lo tengo tan claro. Ella se quedó en casa antes de que se decretase el estado de alarma al ver cómo estaba todo evolucionando. Desde entonces la relación con mi abuela, que por suerte goza de una excelente salud, se ciñe a la telefónica.

En ocho semanas he pasado, y como yo muchos canarios, de estar encima de una carroza disfrutando del cabalgata del carnaval al ritmo de El flow de la cucaracha, a estar recluido en casa, sin apenas contacto social y trabajando desde casa intentando dar la mejor versión de mi mismo. Mi pareja es uno de los miles de canarios incluidos en Erte, al menos dos meses, por el cierre de toda la hostelería. Aún no saben cuándo volverán a abrir su puertas, si lo harán todos los que estaban antes del 14 de marzo y sí sobrevivirán sin turismo. Habrá que ver cómo es esta nueva normalidad y cuándo arrancará esa etapa. Por suerte, mi gente y mi entorno ha escapado de las garras del coronavirus y eso es en definitiva lo más importante en estos momentos.

Mientras llega esa nueva etapa, la vida transcurre con cierta monotonía y con una rutina que intentó mantener. Al ejercicio diario, el poco que se puede hacer en un piso, le sumo un rato al sol, por suerte vivo en un piso con un ventanal exterior, antes de sentarme en el ordenador. Desde Semana Santa he pasado a ser uno más del equipo de la redacción digital de CANARIAS7 que se desvive por llevar todas las novedades de esta crisis a los lectores. Todo bajo la atenta mirada de Lily mi pequeña bichón maltés que adopte hace diez años en el albergue de Bañaderos. Mientras escribo se enreda bajos mis pies, al cobijo de la mesa del salón por la que entran los rayos de sol hasta media tarde, y cuando me levanto arranca su marcha a paso ligero sin perderme de vista. Se ha convertido en mi pequeña sombra peluda y en mi salvoconducto para pisar un poco de calle.