Hace ya muchos años que me desprendí de los complejos de la insularidad y razoné, más allá del sentimiento de pertenencia, que no hay mejor lugar en el mundo en el que vivir que Gran Canaria. No necesito más de lo que me da esta isla para ser feliz. Eso no me encierra. Me apasiona ver mundo, viajar, conocer y llegar a lugares en los que desandar el relato de la historia hasta estremecerme. Pero siempre quiero volver a casa; aunque muchas veces me derrumbe el desconocimiento interior, de la verdad y de la belleza de este lugar en relación a los deseos de partida sin retorno que muchos llevan por bandera.

Nunca he sentido el aislamiento de una isla. El estar desprendido de una geografía común y vivir donde la interacción con el territorio se ve limitada en sus cuatro esquinas por la poderosa impresión de un Atlántico inabarcable. Pienso en las infinitas realidades, culturas y singularidades que se extienden por los 21 municipios de la isla y comprendo que es imposible extinguirse por abulia en un lugar con tanta riqueza interior.

Alejo Carpentier tenía un personaje llamado Carlos, que asomado a El Malecón habanero, «pensaba acongojado en la vida rutinaria que le esperaba. Condenado a vivir con barreras de océano cerradas sobre toda aventura posible». Una sensación que debe estar más anudada al contexto que al territorio. A lo espiritual que a lo físico.