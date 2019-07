La generación perdida

No son una legión, pero casi, porque son muchísimos más de los que parece a simple vista. La media de edad oscila entre la treintena ya avanzada y la cincuentena. Este amplio grupo está integrado por personas de ambos sexos. Pero todos tienen un denominador común. Son lo que son gracias a ATI-CC. A día de hoy son una generación perdida, porque ahora que papaíto ha sido fulminado de la mayor parte de las instituciones del archipiélago... ¿qué les queda?

Durante el boom de la construcción y las inmobiliarias, antes de la crisis económica que aún no se acaba de ir y parece que tardará en hacerlo (si es que alguna vez lo hace definitivamente), hubo dos generaciones de nuevos ricos, que desdeñaron la formación y los estudios porque vieron que el dinero, en grandes cantidades, se podía conseguir sin esfuerzo. Por un lado estaban los que apostaron por el ladrillo, sin conocimientos del sector ni cabeza para ahorrar y no fundirse hasta el último céntimo en todoterrenos, deportivos de lujo, comilonas y juergas. Les acompañaban los que montaron sus chiringuito, en todos los sectores, a base de dar servicios (reales y ficticios) a las instituciones donde ATI-CC llevaba la batuta.

Este segundo segmento es a día de hoy una generación perdida, sin rumbo y, en algunos casos, hundida en la desesperación. En el terreno de la empresa privada son unos parias. No saben hacer nada, desconocen cómo se rige el mercado y su capacidad competitiva es nula. Nunca lo han necesitado. Lo de ellos era levantar el teléfono, contactar con ATI-CC, ser generosos y la gestión del año estaba resuelta, en un abrir y cerrar de ojos.

Hace unos días, un amigo me comentaba, con ironía, que si alguien era aficionado a los coches de lujo debería de estar atento al mercado de segunda mano en Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, ya que los miembros de esta generación perdida se verán abocados, en unos meses, a desprenderse de los mismos porque la fuente de todos, absolutamente todos sus ingresos, ha cambiado de manos y ahora no les cogen el teléfono.

No hay que olvidar que siempre han existido clases y algunos consigue sobrevivir, allí donde ATI-CC aún tiene mando en plaza. Entre estos privilegiados, que logran cumplir con la norma no escrita de que «Coalición nunca deja tirados a los suyos», figura, por ejemplo, la mujer del que será alcalde de Telde durante los próximos dos años. Toda una superviviente, un vestigio de una era pasada que, confiemos, no se repita con el cambio de ciclo político que ahora vivimos en el archipiélago. Con una generación perdida ya es suficiente.