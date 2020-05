Los especialistas en la montaña suelen decir que el ascenso es complicado pero el descenso lo es bastante más. Aunque desde fuera parezca lo contrario, son muchos los escaladores que se han quedado por el camino en el descenso de las cumbres más altas del planeta. Ahora que están tan de moda las carreras de montaña, seguro que más de un corredor le dirá que los ascensos son asfixiantes, pero cuando más sufren las articulaciones y la musculatura del tren inferior es cuando toca bajar las pendientes.

Conviene tener en cuenta estos parámetros montañosos ahora que nos toca comenzar a descender la montaña de sufrimiento que nos ha puesto delante de los ojos la pandemia de la Covid-19. Empieza la desescalada y los que piensen que se trata de un paseo triunfal están muy equivocados. Será cruda, crudísima, tanto si lo hacemos bien entre todos como si cada uno hace de su capa un sayo. Algo muy español, como bien sabemos.

Temo a la desescalada. Aunque se piense lo contrario, esa sensación no nace de lo que tengo alrededor. Evidentemente, habrá más de uno que no haga caso de las recomendaciones estatales. Pero mis pesadillas nacen en Madrid, en quienes lideran el plan para intentar recobrar la normalidad. Sé que aún no es el momento de mirar atrás y pedir explicaciones. Pero que sean los mismos especialistas sanitarios (a los políticos no los cuento) que no vieron venir (o no quisieron) desde finales de enero el tsunami que se avecinaba los que ahora nos dicen cómo actuar, me genera desasosiego. Por no decir que hasta pavor.

No caigamos en el alarmismo. Ni en la paranoia. Pero seamos precavidos. La cautela y la precaución deben convertirse en compañeras inseparables, desde que nos levantemos hasta que caigamos en los brazos de Morfeo. En breve, por fin, podremos volver a transitar por las calles. Respetemos los horarios impuestos pero si las ganas y la necesidad no son irrefrenables, limitemos las excursiones o quedémonos en casa. Tendremos tiempo de sobra, más pronto que tarde, para retomar viejos hábitos fuera de las cuatro paredes de nuestros domicilios y, en la medida de nuestras posibilidades, de poner nuestro granito de arena para dinamizar la economía. También para pedir responsabilidad. Paso a paso.