La Constitución territorial y la disyuntiva del PSOE

En la Transición se sabía, de largo, que el principal problema a encarar y que decidía el éxito o el fracaso del texto constitucional sería la estructura territorial del Estado. La misma problemática, junto a la reforma agraria, que precisamente ya asoló a la Segunda República. La modernización económica del tardofranquismo y el descubrimiento del turismo y del sector servicios, despejó a mediados de la década de los años setenta aquel conflicto de terratenientes y propietarios absentistas contra los intereses de los jornaleros condensados en el axioma de que la tierra es para quien la trabaja. El territorial seguía vigente, y tanto que sí, tras la muerte del dictador.

El poder constituyente no supo o no quiso ponerse de acuerdo en qué modelo adoptar a cuenta de la organización territorial. Si uno lee el Título VIII de la Constitución, no sabría cómo está organizado el Estado en este sentido; es la plasmación teorizada de la curiosidad del jurista persa formulada por el constitucionalista Pedro Cruz Villalón, ese extranjero que no acabaría por desmenuzar nuestra articulación territorial porque el texto no lo define en uno u otro sentido.

España pasó de ser uno de los países más centralizados en el periodo de la dictadura a uno de los más descentralizados al poco de consolidarse la democracia. Fue un viraje intenso aunque no exento de sobresaltos. La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), tumbada parcialmente luego por el Tribunal Constitucional (TC), fue resultado de un acuerdo entre la UCD y el PSOE bajo la estela de la intentona golpista del 23F.

La ambigüedad del Título VIII no fue fruto de la voluntad motivada y consciente del poder constituyente para dejar margen de maniobra a posibles lecturas territoriales diferentes entre sí. No era un comodín a disposición del legislador ordinario. Por el contrario, esa inexactitud o no determinación es producto, ni más ni menos, de la realidad sobrevenida de que el poder constituyente no fue capaz por sí mismo de dejarlo zanjado. De hecho, el devenir de los acontecimientos ha reforzado esta interpretación en cuanto que la incapacidad del PSOE y del PP por ir consensuando esta materia ha conllevado endosarle al TC dicha responsabilidad que se ha visto obligado a ir modulando jurisprudencialmente lo que el bipartidismo no hizo en las últimas décadas al calor del afán de mayor autogobierno o pulso soberanista planteado desde el País Vasco y Cataluña.

Los Acuerdos Autonómicos de 28 de febrero de 1992, último consenso bipartidista entre el PSOE y el PP que consumó la homogenización del café para todos, son en esencia unos segundos pactos autonómicos que tienen como precedente la mencionada LOAPA (aún en época de UCD). Más allá de estos dos hitos, el primero con una clara intención del legislador por delimitar el grado de descentralización que solo el TC supo frenar, la tónica después vendría marcada por la ruptura a este respecto entre el PSOE y el PP a son de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.

Las mesas petitorias que desplegó el PP, ya con el liderazgo de Mariano Rajoy, le sirvió como palanca electoral frente a José Luis Rodríguez Zapatero pero fue contraproducente para Rajoy una vez instalado en La Moncloa cuando el procés se activó tras su negativa a Artur Mas a otorgarle a Cataluña un cupo fiscal similar al del País Vasco y Navarra. Los votos obtenidos por el PP en el interior peninsular en las elecciones generales de 2008 le sería perjudicial con el tiempo cuando alcanzase la gobernanza estatal. Aquel discurso incendiario basado en que España se rompía a cuenta de la reforma estatutaria catalana contribuyó al alejamiento del nacionalismo catalán de los consensos del 78.

Tanto primero la UCD como luego el PP han sido formaciones políticas secundarias en el País Vasco y Cataluña. En ocasiones, rozando la naturaleza extraparlamentaria en este largo ciclo electoral. Por eso, y por otras razones, la cuestión territorial afecta mucho más a la izquierda que a la derecha en la competición política. Los riesgos que asumen el PSOE y el PP en esta materia son radicalmente dispares.

La gobernabilidad siempre pasó por las mayorías absolutas protagonizadas por los socialistas o por los populares o, en caso de no ostentarla, la concurrencia del apoyo de los nacionalistas periféricos (PNV, la extinta CiU y el nacionalismo canario). Desde la irrupción en 2015 del multipartidismo y la elevada fragmentación parlamentaria, esta regla se ha roto. Ninguno de los dos actores políticos del neoturnismo logra el respaldo por sí solo y se antojan inevitables los gobiernos de coalición, incluso a varias bandas pues con el respaldo de un solo partido de ámbito estatal o nacionalista no es suficiente.

El PSOE se encuentra en la tesitura de tener que escoger entre una gran coalición a la alemana o una abstención técnica que le ofrezca el PP a cambio de contrapartidas o, tal como ha apostado en primera instancia, armar un frente de izquierdas con Podemos que afronte el eterno reto territorial. Esto último precisa de la abstención de los 13 escaños de ERC cuyo líder, Oriol Junqueras, se encuentra en prisión, lo que resulta sintomático sobre la situación política que atraviesa el país.

El riesgo de unas terceras elecciones sobrevolará las próximas semanas. Aunque a casi nadie le interesa. Sobre todo, a Pedro Sánchez ya que el pronóstico de seguir perdiendo votos y escaños le restringiría aún más su futuro político que, a día de hoy, tan solo tiene la carta a jugar de que le salga bien el pacto con Pablo Iglesias y los correligionarios independentistas de Junqueras.

Haga lo que haga el PSOE, tendrá que pagar un precio por ello. Pero la única opción viable que tiene es la de Podemos y ERC. Ya la socialdemocracia alemana ha sufrido un desgaste que ha llevado al SPD recientemente a nivel interno a dar un giro a la izquierda. El ejemplo germano señala al PSOE que ese camino le conduciría a la merma permanente de apoyo social.

En estos meses se dirime mucho más que la gobernabilidad. Cada proceso electoral desde 2015 constata que el sistema de partidos no casa con el régimen electoral diseñado en la Transición y acelera la crisis constitucional provocándose desviaciones y disrupciones en las urnas por cada cita electoral cuya repetición se fuerza. La actualidad está pendiente de lo que haga ERC y, por lo tanto, ¿hasta dónde está dispuesto el PSOE a arriesgarse? Al igual que sucedió con el proceso legislativo de elaboración y aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, refrendado por la ciudadanía en una consulta, no contará con el PP. Se confirma entonces que la cuestión territorial (además de los efectos de la Gran Recesión de 2008) ha quebrado la estabilidad. El temor del poder constituyente, cómo no, fue fundado. Y la crisis del PSOE será la del sistema del 78.