La ciudad para el deportista

No es fácil congeniar el cierre de calles con la celebración de eventos deportivos. Cada vez que en la capital grancanaria se altera la cotidianidad llega el nerviosismo para muchos, y es que esa cultura deportiva sigue sin arraigarse. En muchísimas ciudades afrontan estos días como auténticas fiestas deportivas, en las que las familias salen a la calle a compartir el esfuerzo de los participantes en forma de aliento, pero aquí esa conciencia no se ha cultivado desde las instituciones y la historia se repite una y otra vez. El mayor ejemplo de estos inconvenientes se refleja cada mes de enero con la celebración del maratón, ya que la prueba reina provoca una alteración mayúscula, pero no se hacen acciones previas en las que se ponga de manifiesto en escuelas, asociaciones o colectivos el beneficio que pueda ocasionar ese festejo y la satisfacción personal que aporta a cada uno de los participantes el poder luchar por un objetivo con hábitos saludables.

Este sábado por la noche llega una nueva edición de la LPA Night Run. Y es la sexta. Parece que fue ayer cuando esta apuesta nocturna y diferente llegó a la ciudad. El camino no ha sido fácil, con aplazamiento incluido por las condiciones climatológicas o problemas organizativos de antaño que causaron malestar entre los corredores. Pero últimamente el esfuerzo de organización ha sido mayúsculo.

El auge del running en Gran Canaria se ha mantenido, pero la burbuja se va pinchando y esto se está evidenciando en el descenso en el número de inscritos. Pero al margen de este aspecto, este sábado llega una nueva ocasión para dejar el coche aparcado en casa por la noche y salir a las calles a disfrutar de la fiesta, porque disponer de las calles para hacer deporte debe ser considerado como una acción a considerar y valorar, no solo por los participantes.

Nunca me olvidaré cuando acudí hace años al Maratón de Amsterdam. Acudes a la feria del corredor, recoges el dorsal y punto. Si quieres una camiseta conmemorativa la pagas y allí me recalcó el director de carrera. «Aquí el corredor paga una inscripción para que la ciudad esté a su disposición para practicar deporte». Esta mentalidad aquí no ha llegado. El ciudadano de a pie, ajeno al evento, ve la carrera como un incordio, mientras que los corredores a veces no valoran el esfuerzo organizativo y se detienen en cosas superficiales como si la bolsa del corredor tiene más o menos cosas.

La HSR LPA Night Run de este sábado nos brinda una nueva oportunidad de disfrutar de una fiesta deportiva, en la que el deportista es el gran protagonista de la ciudad.