La calle no es la panacea

Las ganas de volver a la calle son enormes. Da igual la edad. El confinamiento por la crisis sanitaria es duro, interminable por momentos. Pero hay que tener en cuenta que la calle ya no es la misma que antes de que el actual estado de alarma entrara en vigor. El panorama ha cambiado de forma radical. No es una panacea, es más, se asemeja más a un lugar intransitable, duro, frío e inhóspito. Así, será, por desgracia, durante bastante tiempo, hasta que se alcance la normalidad de antes de que este fatídico 2020 comenzara su andadura.

Desde que el Estado nos confinó en casa apenas he pisado el asfalto. Las salidas se han limitado a viajes fugaces al supermercado –a la hora de la sobremesa y apenas dos veces a la semana–, la farmacia y la panadería más cercana. El trago ha sido difícil de digerir. Miradas cruzadas y constantes cargadas de miedo entre los que coincidíamos en las aceras o en los locales ya mencionados. Cuidado máximo para no tocarse, guantes y geles por doquier, y mascarillas casi inexistentes, al menos hasta el jueves, mi última salida más allá de las cuatro paredes de mi casa. La respuesta que me dio un trabajador del supermercado cuando le pregunté cómo lo llevaba y cómo se comporta la gente creo que lo resume todo: «Empatía, cero». Adiós al tópico del buenrrollismo, los aplausos de las 19.00 horas y a esa fantasía que algunos intentan extender de que todo el mundo, de repente, se ha transformado en una persona buena, solidaria y entregada a los demás. Evidentemente, siguen existiendo los que son así. Pero ya los había antes. Son los mismos, no hay más. La desescalada, cuando se produzca, será dura. Muy dura. Tanto a nivel económico como emocional. La vida en sociedad, un pilar de nuestra existencia, tardará mucho en regresar bajo unos parámetros similares a los que nos habíamos acostumbrado. Encajarlo no será sencillo. Para nadie. No se haga el duro. Lo comprobará con rapidez, si no ha tenido ya la oportunidad. Que todo el mundo se aleje de usted como si fuera un leproso –con el máximo respeto hacia los que padecen esa enfermedad, que conste– será la constante y que todos los que le rodeen lleven guantes y mascarillas no será un plato de buen gusto. Conviene que lo asumamos para que no aparezcan las ganas de no pisar la calle.