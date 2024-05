Parece que fue ayer. Han pasado 30 años. En el curso 1993-94 dentro del nuevo plan de dinamización del Centro del Profesorado de Lanzarote y en pleno inicio de implantación de la L.O.G.S.E, nos reuníamos un grupo de profesores con inquietudes artísticas. A la cita acudían Pilar Sánchez, Santiago Alemán, Pepín González, Jaime Quesada y otros. El objetivo era buscar un espacio donde todo el profesorado de Lanzarote y La Graciosa pudiese expresar todas sus dotes de creatividad artística en todas sus manifestaciones: pictóricas, escultóricas, narrativa, poesía, monólogos, cine, teatro y música.

Santiago Alemán 'bautizó' la muestra artística para docentes con el nombre de Arte Docente y se comprometió a realizar el primer cartel anunciador 'Arte Docente 94' y todo el Equipo Pedagógico del CEP de Lanzarote se dispuso a planificar la primera edición en junio de 1994.

Parece que fue ayer, 13 de junio de 1994 se inicia la primera edición en La Casa de La Cultura de Arrecife Agustín de la Hoz. La respuesta fue apoteósica y todos sus espacios de esta emblemática casa se ocuparon, en planta alta y baja se llenaron de arte, cada autor se aferró a su obra y explicaba su técnica y contenido. Jesús Aguilar, Santiago Alemán, Andrés Allí, Oscar Amador, Jaime Arranz, M. Carmen Betancor, Joaquina Borges, Colectivo Ajey, Paco Curbelo, M. Carmen Díaz, Francisca Escobar, José Ferrer, Maximino Ferrer, Rosa Fuentes, Teresa González, Pepín González, Higinia González, Sonia Hernández, Alberto de León, M. Carmen de León, Juan Adolfo M Topham, Alejandro Meseguer, M. Jesús Navarro, Pepe Noda, Irene Parrilla, Ángel Perdomo, Nicolás Pérez, Pino Pérez, Dolores Placeres, Remedios Quintana, Pilar Sánchez, Rufina Santana, Monserrat Sedeño, Dolores Viñas y otros. La temática y técnica de lo más variado, además del arte brilló la autoestima, las relaciones interpersonales... tanto fue el entusiasmo que algunos prometieron se animaron a participar en las siguientes ediciones: Rosa y Pepe Vera, Toño Armas y otros.

Desde entonces, para el cierre musical estaba previsto la actuación de las hijas de Benigna Fajardo. Un error imputable a la organización hizo que no se pudiesen presentar. 'Las Motorolas' no se habían popularizado, solo existía el teléfono fijo e Internet no había llegado. Para resolver el delicado problema de cierre musical del acto se acudió oportunamente, a la barbería de Antonio Corujo, justo al lado. Corujo estaba pelando a un cliente y se le expuso el contratiempo. Antes de terminar la conversación, ya Antonio tenia las chácaras y el timple en sus manos y se apuntó hasta el sorprendido cliente. Raudo y veloz se hizo hueco entre el público y se fue directo al pie de micrófono. Al momento, sonaron los instrumentos y con su exquisita memoria comenzó a desparramar las coplas del poeta Víctor Fernández, el Salinero.

Cada mes de mayo el profesorado espera la llegada de Arte Docente. La muestra se ha consolidado después de tres décadas y se ha buscado un hueco en la sociedad de Lanzarote. No hay gremio ni isla que haya podido superar a Lanzarote y La Graciosa en este tipo de certamen. A lo largo de estas tres décadas han pasado los primeros espadas de la educación de este país Arte Docente se inició en el espacio de La Casa de La Cultura y ha vuelto después de su reforma. El Almacén, La Democracia, Salón del Charco, Multicines Atlántida, Casa Benito Pérez Armas (Yaiza) han sido los espacios de la muestra. Cientos de profesores han participado y disfrutado de la muestra. Artistas y docentes locales nos han deleitado con su música, Dioni Sanz, Cristóbal Suárez, Sergio de Paiz, Graduado Escolar, Los Indocentes, Coros y Danza, Coral Polifónica San Ginés y, de otras islas: Piedra Pómez, Miguel Cedrés Coquillos, Ramón Araujo Trío Zapatista Paco y Marga, Marcos Hormiga, los cuentacuentos de Ernesto R. Abad y el humor de Morgan.

En esta edición de 30 Aniversario, he tenido la oportunidad de participar en casi todas las actividades. Lo he disfrutado como la primera vez: de la exposición, del perfomance, de la actuación musical de Daniel Castañeyra y de Esperanza Martínez, de la Publicación del CEP, 'Jameos', con sus experiencias y comunicaciones. La tertulia literaria entre Miguel Aguerralde, Fabio Carreiro y JJ Romero. Las chicas de 'Las Sinsombrero' brillaron y evidenciaron el gran trabajo de la fase preparatoria de la interesante obra teatral. Las voces de la Coral Polifónica San Ginés, que este año celebra su 50 aniversario cargados de reconocimientos, puso el punto final a la XXX Edición del certamen. Toda una autentica gozada. Arte Docente refleja una parte de la identidad docente de Lanzarote y se ha buscado un hueco en la agenda cultural de la isla. Larga Vida a Arte Docente y !Feliz Cumpleaños!