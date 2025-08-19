Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Gaudemos igitur

La polémica sobre los títulos y los currículos de los políticos dice mucho sobre lo que somos o queremos ser.

Juan Francisco Ferré

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:00

Que tiemblen rectores y rectoras, decanos y decanas, profesores y profesoras, los diversos departamentos y las múltiples facultades. Y con razón. Esto no ha hecho ... sino empezar. Es una catástrofe, un seísmo, una calamidad. La guerra de los títulos y los currículos, como ya la llaman los historiadores de última generación, amenaza con destruir los fundamentos del sistema universitario. Y los causantes de la quemazón no son el fuego del saber ni el ardor del conocimiento. Eso no, eso nunca. No es fácil determinar, en tales casos, si es la educación superior la que se degrada por las conexiones viciadas con la política, o si es esta, por el contrario, la que se corrompe por su acercamiento interesado a la universidad.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salvan a una mujer que estaba subida a una torre eléctrica de alta tensión en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La MetroGuagua arrasa más de 300 árboles
  3. 3 El mal de altura también alcanza a Luis García
  4. 4 Muere Juan Padrón, exdirigente del fútbol tinerfeño y nacional
  5. 5 Iván Gil confirma que su lesión es seria: «Nos vemos en unas semanas»
  6. 6 «Vi un equipo con energía, pero el día que estén Viera, Sandro, Kirian y Jesé...»
  7. 7 La Dolce Vita: la esencia de Italia en las Islas Canarias de la mano del chef Niki Pavanelli
  8. 8 Mogán habilitará playas para perros
  9. 9 Sánchez deja en 'veremos' la petición de un decreto específico para Canarias
  10. 10 ¿Cuándo y dónde vuelve a jugar la UD?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Gaudemos igitur

Gaudemos igitur