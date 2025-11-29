Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Brigadistas de Hamas AFP

Paz no, venganza

La región vive una transformación con el esfuerzo internacional por una paz duradera

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:05

La amenaza de un nuevo conflicto en este mundo convulso que nos toca vivir va tapando informativamente a los anteriores, hasta que se produce alguna ... novedad relevante que nos recuerda que no debemos olvidar lo que está ocurriendo y la necesidad de analizar con datos y con perspectiva lo que ha ocurrido y sus consecuencias. Recorrer, dos años después, los kibutz de Israel que sufrieron el ataque terrorista de Hamás permite analizar con datos más concretos y contrastados las dimensiones de una masacre especialmente cruel por el ensañamiento de sus autores con civiles indefensos; con los cadáveres de las víctimas, especialmente jóvenes, que sufrieron agresiones sexuales espeluznantes; y con la intención de contarlo en directo, de demostrar el daño terrible que estaban infringiendo a los israelíes y, por supuesto, sabiendo que sus actos criminales iban a provocar una reacción muy contundente y devastadora por parte de Israel.

