Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman y el presidente de EE UU, Donald Trump Reuters

Éxito de Bin Salman

El encuentro con Trump refuerza a Arabia Saudí como máxima potencia en Oriente Medio

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:03

Comenta

La visita a la Casa Blanca del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, recibido con todos los honores por Donald Trump supone un ... reconocimiento de su perfil político y refuerza a los saudíes como la potencia máxima en Oriente Medio, con el reto de poder entenderse con Israel. La visita coincide con transformaciones económicas, sociales y geopolíticas, y se entrelazan con desafíos regionales y globales derivados de los cambios en el equilibrio de poder y el acelerado avance tecnológico y financiero.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se acerca a los 30º y la Aemet activa avisos en tres islas
  2. 2 Accidentada huida por Las Palmas de Gran Canaria en un furgón robado
  3. 3 El popular bar El Perola de Agaete cierra sus puertas tras 33 años de vida
  4. 4 Caso Valka: el informe que demuestra que los móviles los carga el diablo
  5. 5 No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas
  6. 6 Tranquilos, aquí está el líder
  7. 7 La Colonial de Fontanales: historia, pasión y esfuerzo en torno a una tabla de quesos
  8. 8 Los menores que dieron una paliza a otra en La Palma y lo grabaron son de distintos centros: «Son episodios graves, hay que intervenir para prevenir»
  9. 9 A juicio por presuntamente transferirse 30.000 euros del móvil de su abuela sin su permiso
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria busca su anillo verde

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Éxito de Bin Salman

Éxito de Bin Salman