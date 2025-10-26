Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R. C.

Una pesadilla

A la última ·

¿A qué punto hemos llegado para que los alumnos amenacen de muerte a los profesores y estos prefieran responder con ironías en vez de con expedientes?

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:00

Comenta

Llevo despierto desde las seis de la madrugada. Tuve una pesadilla que me desveló. Soñé que tenía que volver al aula. Sudaba en la cama ... mientras me veía frente a un grupo de adolescentes que me vacilaban y me amenazaban con denuncias. Me desperté angustiado, volví a dormirme y fue peor. Me llegaban mensajes de los grupos de WhatsApp de padres que criticaban cada decisión en el aula, en las redes aparecían fotos mías fuera de mí, estaban hechas en clase y en el patio del instituto, donde se me veía todo el tiempo en guardia para evitar acosos, insultos, desprecios…

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al narcotráfico: incautan 4.000 kilos de cocaína en un mercante frente a Canarias
  2. 2 «La factura como axioma»: malversando el dinero para los menores
  3. 3 Críticas al Círculo Mercantil por acoger a Abascal (Vox) tras ser remodelado con dinero público
  4. 4 Rescatan a dos hombres y a un niño que cayeron al mar en la playa del Vagabundo, en Moya
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según el arquitecto Paco Bello
  6. 6 Abascal, recibido con gritos de «presidente, presidente» en el Círculo Mecantil
  7. 7 Open Arms, a la tercera (no) fue la vencida
  8. 8 Las Canteras se convierte en el epicentro de la indignación por la gestión municipal en la capital
  9. 9 La Aemet avisa de un cambio de tendencia en Canarias a partir del martes
  10. 10 La viñeta de Morgan de este domingo 26 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una pesadilla

Una pesadilla