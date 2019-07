El estreno de la serie Hierro, que emite Movistar + y que se rodó el pasado año en su totalidad en la isla del meridiano, ha generado una sorprendente ola de admiración a raíz de la calidad de los actores canarios, que tienen mucha presencia e importancia en el desarrollo de esta trama negra de ocho capítulos.

Los habituales de los recintos escénicos isleños y los que asisten a las proyecciones de los trabajos audiovisuales de los cineastas canarios –son más de los que muchos piensan– saben perfectamente de la calidad interpretativa que poseen muchos de los que ahora brillan junto a Darío Grandinetti y Candela Peña.

Lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, en mayor o menor medida, dependiendo de la propuesta en la que participan. Ahí radica la única justificación para la sorpresa generada con Hierro. Estos actores, como otros colegas isleños igual de talentosos que no han participado en la serie, tienen que pagar facturas y salir adelante con las propuestas que les llegan. En ocasiones, éstas no están a la altura, en cuanto a calidad. Entre otras cosas, porque muchos de los que deciden la programación de los recintos escénicos son concejales, no son profesionales del sector, y solo tienen a bien programar, fundamentalmente, comedias en clave facilona para sus fines populistas.

En Canarias se hace muy buen teatro, salvo algunas excepciones chuscas. Gonzalo Ubani, director artístico del teatro Cuyás, defendió recientemente en las páginas de este periódico que en muy pocas comunidades autónomas españolas existen «tantas compañías de nivel como en las islas». Los cineastas canarios también lo saben y el reconocimiento que sus trabajos –con actores isleños–cosechan en los festivales lo refrenda.

Lo ideal, ante la buena recepción nacional de Hierro, es que tenga continuidad. Este año se ha disparado el número de series internacionales que han optado por las islas como plató de rodaje, atraídas por su variedad paisajística y por la actual política de incentivos fiscales para las producciones audiovisuales. En los mentideros profesionales madrileños suenan los ecos de la posibilidad de que haya una segunda temporada de Hierro, que se rodaría, evidentemente, en la isla del mismo nombre. Si finalmente el proyecto fructifica, les sugiero a sus guionistas que incluyan alguna pincelada concreta sobre la realidad política de las islas. Así, por ejemplo, podrían crear un rol, inspirado en la realidad padecida durante la presidencia de Fernando Clavijo, en la que un periodista y columnista político está a sueldo del Ejecutivo Autonómico, a razón de 48.799,39 euros anuales.