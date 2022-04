Hasta ahí A la última Lástima que sus palabras salieran de sí misma y no de un guión donde marcar de manera chistosa las clases sociales

Lástima que la delegada del Gobierno en Ceuta tenga pinta de muchacha y no de Maggie Smith en 'Downton Abbey'. Aquí, mi primera aportación clasista. Lástima que sus palabras salieran de sí misma y no de un guión donde marcar de manera chistosa las clases sociales. ¿Qué hay de malo en lo que ha dicho?, me preguntaba una amiga. Veo poco clasismo. Y miro con asombro las tribulaciones que algún carajote conocido tiene con el servicio.

Eso que dice la delegada de la necesidad de que abran las fronteras para que la muchacha pueda ir a su casa es parte unas declaraciones más largas sobre lo importante. Sobre lo importante como delegada del Gobierno, no sobre lo importante como ama de casa. También habrá que ver si las muchachas quieren trabajar, necesitan trabajar.

Lo que hay de malo en sus palabras es que esas cosas no se dicen si no eres Maggie Smith, Mary Carrillo, Maribel Martín y hasta Ágata Lys en 'Los santos inocentes', porque esa es siempre la pedrada. También ha habido pedradas por la manifestación del campo. Te restriegan los tontos a caballo, los señoritos a caballo que estropearon las reivindicaciones. La imagen es fundamental. La imagen que da la delegada del Gobierno con sus palabras, la imagen de los señoritos a caballo, la del Guernica de Picasso. Cómo vas a criticar a Zelenski por su previsible referencia. No estamos contando muertos, es otra cosa.

Me gusta la arrogancia del pobre. Pero es todo tan vulgar. Como eso que contaba Anita Loos de una señoritinga que se quejaba del mal gusto del momento a un amigo suyo. Este le soltó: «¡Cuánta razón, querida señora! Nunca pongo un pie fuera de casa sin tener la sensación de que la vulgaridad me llega hasta los cojones».