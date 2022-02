Días efervescentes. El de la abdicación, el del descubrimiento de las hijas de Zapatero en la Casa Blanca y lo de ayer en el PP. A cubierto, que vienen los nuestros. Podría ser el título del discurso de Ayuso. Tampoco es que hubiera mucho nuevo. Pero la trifulca entre la Correcaminos y los Coyotes se hace ya a grito pelado. Algún pollito maduro se ha debido de cansar de los niñatos y ha provocado este lío. «Es muy doloroso que dirigentes de tu partido en lugar de respaldarte sean quienes te quieren destruir». Y de forma cruel. Que hayan tratado de «fabricar presuntas corrupciones» (por su hermano). «Que prueben que yo no soy honrada».

Puede hacerse la víctima. En eso la han convertido. Se le han hinchado los cojones (sí, los cojones, ¿qué es esa cursilada de ovarios?). Ya está bien de mantener las formas. Quiere saber cuántos votos han conseguido para el PP todos los que han estado atacándola. Mientras, Casado y Teodoro, resoplando. Sánchez, carcajeándose.

Salió Teo. «Soy el secretario general del Partido Popular». Encantada. «Se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime de rectitud». Que la habían emplazado a dar explicaciones y no las ha dado. Que ha «vertido acusaciones casi delictivas contra el presidente Casado». Enarbolando la honradez del PP contra cualquiera, incluida Ayuso. Con lo que Casado la ha ayudado. Hasta que sacaron la faca. Y le abren un expediente. Cuando Cospedal soltó su parrafada sobre Bárcenas en diferido, dijo a su más inmediata colaboradora: «He cavado mi tumba política». Seguro que Teo no lo piensa de sus palabras. Aunque haya sido incapaz de hacerle una cama con dossier a Ayuso. Aunque las costuras que ya se veían le hayan estallado.