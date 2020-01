Gestos y hechos

Antepongo los hechos a los gestos, aunque a veces los segundos tengan mucho peso. Lo ideal es cuando ambos vayan de la mano, tal y como ha ocurrido con la puesta de largo de la 36ª edición del Festival de Música de Canarias.

El que fuera presidente del Ejecutivo durante la tétrica anterior legislatura y que en verano tomó las de Villadiego hasta el Senado debido a su presunta implicación en el caso grúas, Fernando Clavijo, era alérgico a la cita estrella de la política cultural del Gobierno de Canarias. Si la memoria no me traiciona y las consultas que he realizado tampoco, al menos durante los dos festivales que se inauguraron durante su presidencia en el Auditorio Alfredo Kraus no tuvo a bien asistir. No soy de los que atribuyo valor a la constante presencia pública de nuestros representantes políticos. Al contrario, me molesta el figurar por figurar. Pero este es uno de esos casos en los que la asistencia, salvo por cuestiones de fuerza mayor –no fueron su caso–, entran dentro de las atribuciones del cargo. Conviene recordar que para asistir a la presentación del disco de hermanamiento con Hawai de Chago Melián con la Sinfónica de Tenerife, que oor cierto costó un pastizal de dinero público, Clavijo no tuvo problemas de agenda para asistir. Es que Melián, ya se sabe, es un peso pesado de ATI-CC. Sus chuletadas y fiestas con todos los popes Aticos son legendarias. Pero no nos distraigamos. El actual presidente, el socialista Ángel Víctor Torres, acudió, con buena parte de su Ejecutivo, a la puesta de largo del pasado jueves en el auditorio del paseo de Las Canteras. Un gesto que, repito, le va con el cargo. Esto no sería más que una anécdota si estuviera sola. Llega, además de con los nuevos aires que respira el festival de la mano de su director, Jorge Perdigón, cuando el Gobierno ha emprendido una transformación profunda de su política cultural, para lo que ha comenzado despedazando (al fin) la empresa pública Canarias Cultura en Red, conocida durante años –sobre todo aquellos en los que al hijo de un viceconsejero de Cultura se le concedió subvenciones hasta para que se recuperase de un catarro– como la cueva de Ali Babá.

Los cambios son complicados y requieren tiempo y ajustes. Desde el sector escénico ya han protestado porque el circuito insular –que era un desastre– se ha paralizado por la puesta en marcha de una nueva filosofía que, según sus responsables, busca acabar con el clientelismo y quiere acercar la cultura a la sociedad. Suena bien, habrá que esperar, tener paciencia y confiar en que no se convierta en papel mojado, porque de los reinos de taifas y las golferías con las ayudas estamos más que hartos.