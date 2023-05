Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Amigos lectores-as, el pasado domingo, 21 de mayo, fue la fiesta de la Ascensión del Señor y celebramos la 57º Jornada Mundial de las Comunicaciones. De verdad que sin comunicación no podemos vivir en nuestro planeta y de ahí que nuestro papa Francisco nos anime a tener siempre abierto el corazón hacia las personas teniendo con todas una comunicación acogedora con todas como hacía San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia y «uno de los ejemplos más luminosos» en este campo. ¡Qué razón tenía Dino Saluzzi al decirnos lo siguiente: «Cuando las palabras no alcanzan, llega la música, sabiendo que esta no está solamente para ir a comer empanadas con vino y tocar una guitarra desafinada, sino para mostrar nuestro interior, acercarnos a los otros y compartir la vida».

Así mismo nuestro papa Francisco nos recuerda que la verdadera comunicación también debe hacer posible la diversidad de puntos de vista, buscando siempre la unidad y la verdad, y combatiendo la calumnia, la violencia verbal, el personalismo y el fundamentalismo que, con la excusa de ser fieles a la verdad, sólo propagan la división y la discordia. Amigos-as, disculpen que el pasado domingo no les llegara el escrito de hoy pero termino dejándoles esta pregunta: «¿Sabes tú comunicarte en verdad con las demás personas?».