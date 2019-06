¿Y si nos los enseñasen en el colegio?

La desgracia se cebó este fin de semana con un crío de 8 años en Telde. Fue a pasar una noche divertida con su familia a los cochitos de las fiestas de San Juan y encontró la muerte al atragantarse con un trozo de perrito caliente. Soy padre y no me puedo hacer a la idea de cómo pasaron los de Abimael esos minutos de terrible angustia en los que su hijo se quedaba sin aire. Ni sé, tampoco, cómo habría reaccionado yo. De entrada, lo reconozco, no hubiera sabido practicarle la famosa maniobra de Heimlich que, según las voces expertas, es la indicada en este tipo de incidentes. Y es probable que como a mí le pasara a muchos de los que estaban aquella noche allí. No sé siquiera si se le llegó a practicar y si, pese a ello, no se le pudo salvar. O si se le practicó tarde. Por lo pronto, la familia del niño lamenta que ninguno de los efectivos de seguridad que se acercaron a socorrer al pequeño tenía muy claro qué hacer para socorrerlo.

Sigue sobrando mucha teoría. Hay que formar a personas, no a intelectuales ni eruditos. Eso vendrá después. O no

Sea como sea, lo que le pasó a esta familia nos pudo haber pasado a cualquiera. Nadie está libre de este tipo de accidentes. Es más, todos conocemos algún caso cercano, aunque, con suerte, la mayoría quede en un susto, más o menos amargo, según la gravedad. Vamos, que son más habituales de lo que parece. Pero ¿cuántos de nosotros sabríamos reaccionar? ¿cuántos sabríamos qué hacer? No todos tenemos un enfermero o una médico en casa que sepa cómo actuar. Por eso, al hilo de esta desgracia se me vino a la mente esa reflexión que más de una vez he compartido en este espacio sobre la necesidad de reformar los contenidos curriculares en los colegios e institutos y adaptarlos algo más a las necesidades que nos depara la vida y la convivencia en sociedad.

La enseñanza de esta maniobra de Heimlich, por ejemplo, debería ser materia obligada. Y como esta, de todas aquellas que sean básicas en cuanto a primeros auxilios. A buen seguro se salvarían muchas vidas. Y voy más allá. Creo que habría que incluir más contenidos relacionados con el aprendizaje de valores y de pautas de convivencia. Estas enseñanzas se han dejado en mano de las familias y vamos directos al fracaso. En general, entiendo que la educación debería caminar un poco más hacia el desarrollo de habilidades competenciales, como ya se está haciendo de hecho en algunas áreas. Es evidente, por ejemplo, que hoy se trabaja mejor en las aulas la expresión oral. En mi época podías acabar con matrícula un nivel entero y no haber hecho una sola exposición en público. También se han hecho grandes esfuerzos en enseñarles la competencia en el manejo del inglés. Con todo, sigue sobrando mucha teoría. Hay que formar a personas, no a intelectuales ni eruditos. Eso vendrá después. O no.