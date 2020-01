Y el ‘brexit’ (por fin) se consumó

Europa empezará a partir de esta noche a escribir una nuevo capítulo de su corta y agitada historia. El Reino Unido saldrá hoy, a las 12 de la noche -hora de Bruselas, las once en Londres- de la Unión Europea y a partir de entonces nada será igual y no necesariamente mejor, sobre todo para los británicos que confían en que el brexit traerá de vuelta los tiempos de su predominio en el mundo. La situación, sin embargo, ha cambiado mucho en los últimos 120 años y el Imperio Británico hace mucho tiempo que pasó a formar parte de los libros de historia y sin posibilidad de retorno. Así lo han indicado los distintos estudios y análisis que se han realizado por distintos organismos y entidades públicas y privadas a las que no se les puede acusar de nada y que apuntan que los ingleses van a sufrir con la decisión tomada. El tiempo lo dirá.

La salida del Reino Unido provoca una gran incertidumbre porque las consecuencias y las decisiones que puede llegar a tomar el Gobierno británico a futuro son impredecibles. El propio Boris Johnson desconoce hoy, en mi opinión, qué rumbo va a tomar. Ha prometido demasiadas cosas y la mayoría de ellas son insostenibles. Nunca podrá hacerlas realidad. Y ha abierto demasiadas heridas en el seno de la sociedad inglesa, entre sus conciudadanos -brexiters y remainers-., y de estos hacia afuera. Hoy muchos inmigrantes viven un auténtico calvario en el Reino Unido, donde han aumentado de forma sustancial en los últimos meses los incidentes de tipo racista. Johnson y sus políticas ansian la vuelta del Imperio Británico y construyen ese sueño a cuenta de resquebrajar y dividir al país.

Por lo que nos interesa al resto de los europeos, en un principio los cambios no serán apreciables para los ciudadanos y las empresas. Durante el próximo año, hasta el uno de enero de 2021, se ha marcado un período de transición por el que el Reino Unido seguirá estando sujeto a las normas y decisiones de la Unión Europea. En este tiempo, que se entiende insuficiente por los negociadores, se establecerán las condiciones de la futura relación que mantendrán los dos bloques, el Reino Unido y Europa. Y aquí es donde estará la clave para Canarias. El futuro de los tomates isleños y del sector turístico del archipiélago depende en gran medida de los británicos y la capacidad negociadora de Bruselas y España.

De la marcha de la economía británica y en consecuencia del precio de su libra respecto al euro dependerá que los británicos sigan viniendo a España y Canarias de vacaciones o decidan optar por otros destinos más baratos. Como dije antes, el tiempo lo dirá.