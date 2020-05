He abierto tanto la nevera durante el confinamiento, que cuando oí por primera vez eso de que podía salir a la calle, a dar paseos o correr, me pilló en plena faena con mi Whirlpool. Y, allí mismo, me pregunté eso de: ¿y ahora qué me pongo para salir? ¿qué tiempo hace? ¿me queda gomina?...

Las dudas tenían sentido, no se crean. No he pasado del pijama/chándal/pantalón corto durante toda la cuarentena. Y, entiéndanme, para una ocasión especial hay que ir bien presentable... Digo yo, vamos.

Luego volví a la pura realidad. ¿Qué hago mirando yo aquí? La rutina, supongo. Así que cerré la puerta en cuestión de segundo (aunque, ya que estaba, la volví a abrir para sacar una natilla, que era hora de la merienda, más o menos).

Bueno, bromas –o paranoias, quizás– a un lado, oír aquello, qué cosas, fue un chute de alegría. Nunca algo tan habitual como salir a la calle para algo más que ir al supermercado o a la farmacia me había hecho tan feliz. Y eso que la playa no me pilla dentro del rango permitido. Pero bueno, vamos por partes, que diría Jack el Destripador. O, mejor dicho, por fases.

En mi barrio no es que tenga mucho para visitar, pero en mi primer paseo les juro que nunca disfruté tanto de una parada de guagua, donde había una sola persona a la que saludé (a más de un metro de distancia) como si la conociera de toda la vida; de ver pasar los coches (menos taxis y más policía de lo habitual); del cajero (no saqué dinero, pero me paré no sé muy bien porqué a mirar los número); del diazo que hacía (ya saben: «Y en Canarias, despejado»), o de ver a un niño (mayor de 14, supongo, pero no mucho más) en bicicleta tan feliz o más que el día de Reyes...