Encuentros en la tercera fase

Nunca escribí diarios. Me espantaba la idea de que alguien pudiera leerlos algún día. El pudor ya es suficiente cárcel como para encima desnudarte en una cuartilla. Creo que el único diario de mi vida, como supongo que le ha pasado a muchos de mi generación, me llegó con la primera comunión. Un cuaderno de apliques dorados y decoración ñoña, infantil y naif. Aún lo conservo. Escribí solo una página. Un día. Y la llené de obviedades. Nunca piqué. Pero, cosas de la vida, de la profesión, y del coronavirus, ahora ha pasado a ser una de mis rutinas del confinamiento. Cada cierto tiempo, toca mi particular crónica del encierro. Y no sé si es por la distorsión que me provoca este aislamiento forzado, o por si, quién sabe, me estoy redescubriendo personalmente, pasados los 40, lo cierto es que ahora, en este contexto, lejos de esclavizarme, este ejercicio me permite soltar lastre. Me libera. Me invento un interlocutor virtual, que no existe, y le suelto el rollo.

Me resulta curioso porque nunca necesité escribir para desahogarme. Mis refugios han sido otros. El problema es que nada, o casi nada, es como antes. Nunca imaginé lo que está pasando y, la verdad, se me está haciendo muy cuesta arriba. Les confieso. Soy de los que en las pelis se levanta, o mira para otro lado, con cualquier excusa, para no ver las escenas que le incomodan. Sin embargo, de esta no tengo escapatoria. Todos estamos en este guion. Y lo peor es que no sabemos quién lo controla. Ni hacia dónde nos lleva. Pasé del shock inicial, ese en el que no te terminas de creer lo que estás viviendo, a la fase del todo pasará, de esta salimos, y acabo de entrar en lo que sería la tercera, la del cuándo acabará, no veo la salida. Tanta incertidumbre me desasosiega y es entonces cuando me refugio en mis rutinas. A falta de las de siempre, me invento nuevas. Y como la realidad se me agota, me sumerjo en la virtual.

Por eso lo del diario y otras experiencias hasta ahora para mí desconocidas. Quién lo diría. Me he visto siguiendo partidos en el FIFA 20 al que juegan mis hijos. ¡Con lo que he renegado de ese mundo! O me asomo a la ventana a ver pasar, simplemente a ver pasar. O me someto, animado por Noelia, a sesiones físicas con entrenadores que te hacen sufrir enseñando dientes, como la Pantoja. O se me pasan los minutos, a veces en la madrugada, leyendo tuits de forma compulsiva. Por mi trabajo vivo pegado a un móvil, pero soy más de llamadas que de wasaps o Facebook. Y ahora son para mí una vía de escape. Como lo ha sido para mis hijos el Minecraft. Llevan un mes encerrados y ese juego les da la posibilidad de fabricarse una realidad paralela. Ironías de la vida, donde siempre vi una esclavitud ahora veo ventanas de libertad.

Siento que mi casa se hace cada día más pequeña. Cuatro paredes donde todo se mezcla. Familia, trabajo, colegio. Lo único que se escapa a tanta medida de contención y de distanciamiento social es ese mundo paralelo y virtual al que nos conectan las nuevas tecnologías. Lo mismo pasa con las ideas y los sueños de cada uno. Ese universo mental íntimo e individual que, en mi caso, y pese al coronavirus, me permite seguir sintiéndome libre aunque sepa que vivo encerrado. No es cualquier cosa. No hay peor cárcel que la del fanatismo, la intolerancia, o la cerrazón mental. Aprovechen el confinamiento y vean La línea invisible, Unorthodox y El Palmar de Troya. A mí me hacen olvidar que estoy confinado. El coronavirus me metió en casa a la fuerza, pero no vivo preso de ninguna religión, patria o ideología. No todos pueden decir lo mismo. Dése un paseo por Twitter. Muchos de los que escupen, de uno y otro lado, son esclavos de su propia mediocridad. Y no lo saben.