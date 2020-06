X. Equilibrio. Fin de la serie

El tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto» (Charles Chaplin).

Gracias anticipadas a quienes lean este artículo. Mucho más si han tenido la paciencia de leer los nueve anteriores que he escrito durante este confinamiento. Como ya ha terminado - casi - el estado de alarma y estaremos en la tercera fase a partir de este lunes 8 de junio, termino esta serie de artículos. Vuelvo, como otros muchos, a la nueva normalidad. Naturalmente que ni es nueva, del todo al menos, ni es normalidad. Ni que decir tiene que no lo es en especial para quienes hayan perdido un ser querido, ni para los que hayan perdido o corren peligro de perder su empleo o su empresa, que de todo hay, y por supuesto, para quienes hayan tenido que hacer el confinamiento en hospitales, residencias de mayores, etc, con el miedo atroz de un desenlace aún más definitivo.

Pero por seguir el lenguaje más al uso, estamos en la nueva normalidad, lo que implica, necesariamente e imprescindiblemente, que superemos las dificultades, que luchemos por sacar a flote a la familia, al empleo, productividad, empresa... e ilusión.

Para eso hacen falta muchas cosas. Lejos de mí cualquier intención pretensiosa de ofrecer remedios milagrosos. Me limitaré a decirles cómo creo que hay que intentar enfrentarse a este panorama, a la vez nuevo pero también viejo, normal y anormal al mismo tiempo.

Pues bien, si tuviera que recurrir a una sola palabra, la receta que me parece más provechosa diría que es esta: equilibrio.

- Equilibrio político.

- Equilibrio social.

- Equilibrio económico.

- Equilibrio mental.

He escrito nueve artículos anteriormente. El primero, un decálogo general de diez recomendaciones para la pandemia, que empezaba entonces, con un confinamiento muy duro, a principios de marzo; después escribí, tratando de hacer sugerencias sobre prioridades, desde el refuerzo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con una unidad sanitaria propia, pasando por la construcción y rehabilitación de viviendas, y en general la obra pública y la construcción, como actividad generadora de empleo, por el caos que se avecinaba por la crisis económica; sobre el sector turístico, al que dediqué dos artículos como motor esencial de nuestra economía, y por ende, de nuestro bienestar social; a nuestro puerto de La Luz y de Las Palmas como valor estratégico esencial; al deporte, con su triple perspectiva de salud, social y económica; a la cultura, como instrumento esencial de formación y elevación moral de una sociedad libre y madura. Y dediqué además uno de mis artículos a explayarme insultando a este virus al que califiqué como «vil asesino» con 130 insultos más. Todos los que se me ocurrieron.

Pero amigos, amigas, no puedo evitar decir que estoy muy preocupado, asustado y también enfadado, porque creo que el futuro hay que abordarlo con más equilibrio.

Equilibrio político. A mí también, como a Ana Oramas, recientemente en el Congreso de los Diputados, me dan ganas de llorar. Yo fui uno de los 350 diputados constituyentes que condujimos con debates y con nuestro voto en el Congreso y con el apoyo prácticamente unánime de toda la sociedad española, y con ella la canaria, un proceso político que creo ha sido la operación y el desenlace más inteligente de la historia de España: pasar de un régimen autoritario a una democracia plena, con una Constitución consensuada y... con equilibrio. Entre los que pretendían una ruptura total con el sistema anterior o un continuismo inmovilista, encontramos la concordia entre derecha e izquierda; Entre centralistas y nacionalistas más radicales también. Una Constitución de mayoría de edad democrática, acordada en 1978 y que ya en 1986 nos permitió acceder a Europa como miembros de pleno derecho, como Nación plenamente democrática.

Es triste ver el enfrentamiento reciente de nuevo entre radicales de uno u otro signo, que además fomentan el insulto y la descalificación del que ha pasado, de nuevo, de adversario a enemigo. Esos extremos se retroalimentan. Es triste ver cómo unos apuestan por derribar lo que tanto nos costó construir. El riesgo de volver a las andadas es evidente. Esperemos que no, que recuperemos el equilibrio. Y que se cumpla lo que ya dijo Ortega y Gasset durante la II República: «Lo que España no tolera es el radicalismo -el modo tajante de imponer un program -». Debemos recordar que no hay que asomarse a los abismos y que el aleteo de una mariposa puede desembocar en un terremoto, al producirse un efecto de agitación creciente.

Hace falta también equilibrio social y económico. No es una lucha de ricos contra pobres, de nobles contra plebeyos, de intervencionistas marxistas contra liberales capitalistas explotadores. Somos una democracia avanzada, un Estado social y democrático, donde el equilibrio estriba en que las Administraciones y los poderes públicos, garanticen los principios esenciales: la libertad y la igualdad. Libertad política, libertad de credo, de profesión o de empleo, de residencia, sexual, etc, y la igualdad tiene que ser también efectiva, de género y de oportunidades para todos, en trabajo, estudios, etc. Y al mismo tiempo con una sociedad responsable, que crea en el trabajo bien hecho a todos los niveles. Un equilibrio entre la iniciativa pública, esencial en esta etapa de la historia para corregir desigualdades y garantizar derechos, y al mismo tiempo con libertad de iniciativas empresariales responsables que hace imprescindible en muchos campos la colaboración público-privada, como son entre otros el medio ambiente, la educación, la sanidad o las política sociales y la creación de empleo. Con un sistema fiscal justo y que a la vez sea incentivador.

Equilibrio mental. Menos partidismo, menos sectarismo, más valorar las opiniones ajenas, incluso las críticas ajenas, cuando están fundadas. En general en las ideas, en las propuestas, en los programas, no todo puede ser negro o blanco. Hay matices. Hay grises. Hay enfoques y modos de gestionar, compatibles entre distintos.

Si alguna experiencia mayor tenemos los canarios es justamente en este terreno, el de los pactos, los acuerdos, la necesidad de sumar, pues no hemos tenido a nivel autonómico nunca un Gobierno monocolor, gracias a Dios (para los que creemos), y a un sistema electoral muy criticado, pero que al menos ha tenido esta virtualidad positiva.

Menos radicalismos pues, menos insultarse, y más prepararse los temas y asuntos, escuchar a los demás, estudiar, quemarse las pestañas, y a la vez ser más eficaces y prácticos, no retardatarios o negativos. Menos hablar siempre de derechos y recordar que también tenemos obligaciones y responsabilidades.

Pongámonos pues las pilas. Los tiempos que se avecinan son durísimos y delicados social y económicamente y políticamente, y hasta personal y familiarmente para muchos.

Igual que no hay vacunas ni cura aún para el covid-19, tampoco hay recetas mágicas para luchar contra la crisis económica, pero hay remedios parciales, y para mí el equilibrio, centrarse, es uno de ellos.

Por eso lo recomiendo, como lo recomienda el partido que tengo el honor de presidir, Unidos por Gran Canaria (UxGC), que propugna también un equilibrio regional que esta isla exige y necesita y que no siempre se alcanza en Canarias.

En estos días, que la Televisión Canaria ha emitido una serie sobre Simón Bolívar, termino con una frase de aquél general libertador en sus Discursos: «Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía».

Pío Baroja consideraba a España un país incompleto, donde las gentes duermen demasiado y sueñan poco.

Canarios, canarias, soñemos con un futuro mejor. Pero éste lo tenemos que construir nosotros, con esfuerzo, con ilusión... y con equilibrio.

José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez es presidente de Unidos por Gran Canaria y consejero de Unidos-CC en el Cabildo de Gran Canaria