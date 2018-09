‘Why Tenerife?’, sostén del desequilibrio de la ZEC

La historia vuelve a repetirse una vez más. Lo que lleva años gestándose en la Zona Especial Canaria (ZEC) y que pasa por llevar a Tenerife el peso de este potente instrumento fiscal, capaz de atraer a potentes empresas y negocios por su baja tributación, no es algo nuevo en esta comunidad autónoma donde muchos representantes políticos, llámense CC, PP, PSOE..., no tienen una visión de Canarias como región sino como islas donde tienen su cortijo y ejercen su poder.

Pasó primero con Sofesa y Proexca, en 2003. Estas sociedades se unieron en una, Proexca, que hoy gestiona miles de euros destinados a la promoción de Canarias como destino de inversiones. Y aunque la presidencia esté en el consejero de Economía, el grancanario Pedro Ortega, la realidad es que la empresa está dirigida por el tinerfeño Pablo Martín Carbajal, su consejero delegado y muy vinculado a CC.

En 2015 volvimos a vivir la misma situación, cuando se fusionaron las dos sociedades de avales de Canarias: Sogapyme y Sogarte. Al final imperó el criterio de Tenerife y el equilibrio saltó por los aires. El peso de la isla vecina provocó que se mantuvieran como principales directivos a personas de Tenerife aunque los resultados de la sociedad de allí, Sogarte, no tenían nada que ver con los buenos acumulados que durante años había cosechado Sogapyme. Gracias a aquello, hoy CC cuenta con un potente instrumento de financiación externa en un momento en el que no hay cajas de ahorros de las que abusar. Ahora sale a la luz lo que está pasando en la ZEC, que desde 2012 ha sufrido un vaciamiento en la isla de Gran Canaria y a favor de Tenerife. Como indican desde dentro, el modus operandi que provoca el desvío de empresas que están interesadas en Gran Canaria hacia Tenerife es muy sibilino y coincide con la aparición de la marca Why Tenerife?, integrada por todos los poderes fácticos de la isla vecina: Cabildo, Cámara, ZEC, Puerto y Zona Franca y apoyado por Proexca.

En los últimos cinco años gran parte de la promoción de la ZEC se ha hecho bajo el paraguas de Why Tenerife? que era quien pagaba viajes y demás. Esto dejó sin apenas salidas a los técnicos de Gran Canaria y dio alas a Tenerife para venderse en exclusividad. Ahora todos nos quejamos de lo que ha pasado y la gran pregunta es, si servirá para algo o todo seguirá igual.