Dentro de poco se cumplirá un año del asalto al Congreso de los Estados Unidos por un grupo de personas, algunas de ellas disfrazadas de algo que supuestamente debía reflejar el gran poder que tenían. Ese grupo ocupó el Capitolio durante horas con la cabeza caliente por el entonces presidente, Donald Trump, quien vertió serias dudas sobre la legitimidad de la victoria de Joe Biden.

La sorpresa fue mayúscula, incluso para los norteamericanos. ¿Cómo una democracia inserta casi en el ADN de esa nación podía permitirse tal dislate? Pero ocurrió, porque basta que un grupo de chalados tenga medios y oportunidad para que pueda darse.

En España lo intentaron el 23F, cierto que por otros medios y con otras pintas, pero de nuevo la excusa era «volver al orden», a su orden, porque el orden de los y las demás no es legítimo.

Esta semana ha sido convulsa, con el intento del PP de gobernar desde la oposición a través del poder judicial. La estrategia es vieja, pero las palabras que la acompañan empiezan a superar el umbral de la grosería. Podríamos preguntarnos ¿Por qué debe el Gobierno de Pedro Sánchez adelantar elecciones? ¿Por qué un acuerdo con Bildu, o con ERC, es «un regalo» a cambio de romper España, mientras que con Vox es «un pacto para garantizar la estabilidad»?

Pero ya sabemos la respuesta: todo lo que no sea del centro a la extrema derecha, es decir, de los socialistas nostálgicos del bipartidismo a Vox, pasando por la derecha light de los que venían a salvar a los emprendedores, no vale. Pactar con Bildu, con ERC o con Unidas Podemos no vale para los que entienden que la única izquierda posible en España es la que no hace ascos a repartirse el botín de las arcas públicas. Es decir, la izquierda de la época de Felipe González, Alfonso Guerra o Joaquín Leguina. Esto es, la izquierda que gusta a la derecha.