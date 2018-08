Volver a empezar

La Unión Deportiva Las Palmas comienza una nueva andadura que debe suponer un antes y un después con los errores cometidos por la entidad desde la marcha de Quique Setién que desembocó en el descenso a la Segunda División tras una última temporada pesimamente planificada. Toca pasar página y aprender de los desaciertos. Entre ellos, evitar que las rencillas personales y las envidias variopintas propias de los mediocres impidan reconocer el talento. Ocurrió con Setién como víctima pero mañana puede ser cualquier otro el que la sufra. Miguel Ángel Ramírez gestiona un club saneado que le ha permitido tener el gesto con los abonados de que renovasen gratis. A estas alturas, ha asumido que algunos que formaban su guardia pretoriana no eran tan competentes como presumían. Y le ha salido caro pues llegó un momento en que se coqueteó o al menos se soñó con jugar plazas europeas. Hubiese sido mucho dinero que ahora no está en las arcas del club. Es lo bueno del fútbol, que como negocio es perfecto en la ley de la oferta y la demanda para premiar o castigar activos, ya sean jugadores, técnicos en el banquillo o directivos. Tanto aportas, tanto vales.

La temporada será larga, habrá intervalos para la esperanza y para la confusión. Aunque si pasan los meses y mantenemos este diagnóstico, acabaremos convirtiéndonos en un equipo de mitad de tabla que no generará sinsabores pero tampoco expectativas y alegría a la isla. Algo así como el Club Deportivo Tenerife en los últimos años y con el que se volverá a protagonizar el derbi. Por eso lo mejor que puede hacer la Unión Deportiva, visto el inicio del calendario con dos encuentros seguidos a disputar como local, es ganar tanto al Reus como al Albacete. Es lo mínimo que debe realizar para inyectar moral a una afición que desea regresar cuanto antes a la máxima categoría. Y se supone que hay plantilla suficiente para sumar esos primeros seis puntos en el casillero. Es la primera prueba que tiene el entrenador Manolo Jiménez que aún no ha sido valorado por el respetable a la espera de los acontecimientos sobre el césped.

Lo que podemos esperar este año es un juego correoso y disputado más basado en la fuerza y en la precisión del gol que en la técnica. Y si bien hay clubs históricos militando en la Segunda División no es ni por asomo la Primera División que conocimos. Lo prudente es interiorizar que será un año para sufrir y en el que habrá poco margen de maniobra para revivir hazañas como las vividas por último con canteranos como Roque Mesa, Jonathan Viera y Vitolo. Será, en fin, otra etapa. Y, apurando mucho, no tanto se deseará cumplir con el objetivo sino como mínimo comprobar que Ramírez, los directivos que lo rodean y la plantilla en su conjunto saben qué están haciendo. O sea, no repetir el desconcierto del curso anterior.