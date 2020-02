Vive y deja vivir, y también deja morir

Nunca he entendido los posicionamientos ideológicos que limitan los derechos del otro y que, por regla general, persiguen la imposición de los suyos propios. Esa es la sensación de incomprensión que me produce, por ejemplo, la oposición de una parte de los españoles a las uniones matrimoniales del mismo sexo. Me pregunto en qué le afecta a alguien que dos hombres o dos mujeres puedan sellar su relación de la misma forma, al menos en el terreno de lo civil, que lo han podido hacer hasta ahora hombres y mujeres. ¿Les cambia la vida en algo? ¿Les hace más infelices? ¿Acaso pierden dinero? No lo entiendo. Es verdad que todos deberíamos hacer el ejercicio de ponernos en el lugar del otro para tratar de comprender su posición. Pero hay casos, como el de aquellos que se oponen a este tipo de derechos civiles, en los que me reconozco manifiestamente incapaz.