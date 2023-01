¡Que viva don Bosco!

Amigos lectores-as, siempre que llega el día 31 de enero les aseguro que mi pensamiento vuela al colegio de los Salesianos ya que fue en ese bendito colegio que está en Ciudad Jardín de Las Palmas donde yo recibí la llamada al sacerdocio en una charla de 'Buenas noches' que nos daba el entonces director, D. Andrés Young Encina.

Recordemos que hoy los salesianos-as desarrollan un sistema pedagógico moderno conocido como sistema preventivo para la formación de los niños y jóvenes y no cabe duda que D. Bosco fue un gran educador de los jóvenes necesitados y eso le valió el respeto de las autoridades civiles y religiosas de su tiempo. Recodemos también que el 1 de abril de 1934, solo 46 años después de su muerte, sucedida en el año 1888, D. Bosco fue canonizado por el papa Pio XI, y más tarde el papa Juan Pablo II le dió el título de 'Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes'.

Algunos sabemos que en el año 1825 D. Bosco tuvo una experiencia que marcó su vida ya que fue registrada como 'el sueño de los nueve años' que le abrió la vida a la dedicación de los jóvenes más necesitados.

Él mismo la contaba así: «Cuando yo tenía nueve años, tuve un sueño que me acompañó a lo largo de toda mi vida! Me pareció estar en un lugar cerca de mi casa que era como un gran patio de juego de la escuela donde había muchos muchachos y viendo que ellos decían malas palabras yo me lancé y les golpeé con mis puños. Fue entonces cuando vi a un personaje que me dijo: 'Juan, no con puños, sino hazlo con amabilidad y vencerás a estos muchachos'. 'Yo soy el Hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar 3 veces al día…' De repente apareció una mujer de majestuosa presencia que me dijo: 'Juan, hazte humilde, fuerte y robusto… y lo que tú ves que sucede a estos animales, tú lo tendrás que hacer con mis hijos'. Miré alrededor y vi que los animales salvajes se habían convertido en mansos corderos... Al ver que yo no entendía nada… le pedí a la señora que me lo explicara y ella me dijo: 'A su tiempo lo comprenderás todo'».

Amigos-as, pidamos a Don Bosco con fe por todos nosotros y que siga siendo una luz para tantos que buscan sentido a sus propias vidas.