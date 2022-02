Lo que viene Del director La consigna es clara: si se muere, haga el favor de no dar la lata

Está claro que hay un denominador común en las decisiones que están tomando los diferentes gobernantes ante la evolución de la pandemia: quitar relevancia a lo que pasa cada día e insistir en que hay que aprender a convivir con la enfermedad. De manera que el asunte nos ocupe pero no que nos preocupe. Así que ya sabe, si tiene pesadillas con la covid, si le agobia la variante ómicron y si es de los que cree que la cifra diaria de fallecidos es un dato a tener en cuenta, pronto verá cómo lo miran mal, como si fuese un hipocondriaco, el enfermo imaginario de Moliere o sencillamente un pesado. Y si se contagia, pues también más pronto que tarde le insinuarán que el problema es suyo pero que, en todo caso, que la enfermedad no le quite el sueño. Si luego tiene la mala suerte de morirse de covid, sepa que ahora lo relevante es si fallece de, con o por... Las preposiciones al final tienen importancia. Pero, por encima de todo, haga el favor de morirse sin dar la lata, que las administraciones ya están cansadas de dedicar tanto tiempo a esto de la covid.

Lo anterior es una exageración. O a lo mejor no tanto. Los pasos de la desescalada son tan rápidos que más bien parece una bajada atropellada del Himalaya, saltándose todos los protocolos de la prudencia y sin una red que nos frene a la llegada al campamento base.

El efecto negativo de la pandemia sobre la economía parece estar siendo determinante en esas decisiones políticas. Nadie quiere un nuevo parón en la actividad productiva pero quiero pensar que nadie quiere ver de nuevo cómo las cifras de contagios y de fallecimientos crecen. Y todos ansiamos que los vuelos lleguen a rebosar de turistas, pero todavía algunos queremos que cada avión no sea una pasarela de contagios, como tampoco deseamos que en caso de repunte de casos en el destino, los países emisores nos miren mal y nos coloquen otra vez en la lista de lugares poco recomendables. Cito esto porque se nos enfada con facilidad de dónde venimos y cómo al gestor de turno en el Reino Unido o en Alemania no le tiembla el pulso a la hora de tomar esas decisiones.

Volviendo al tremendismo, digamos que la máxima de esta desescalada es dar la razón a los negacionistas: «Esto no era para tanto». Pero sin necesidad de ser tremendista, es evidente que son ellos quienes están ganando el pulso: de facto se les está dando la razón, les ha salido gratis su comportamiento y el resto, además de tontos, ahora parecemos impertinenentes por seguir pensando que una sola muerte es mucha.