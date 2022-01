La vida sigue igual

El deseo de iniciar un nuevo año impregna el ambiente de optimismo, propósitos y buenrollismo que suele quedar en anécdota a los pocos días de enero. Ni los obesos lucen abdominales en febrero, ni el inglés será casi bilingüe en marzo, ni la pandemia decide despedirse así como así en abril. La vida, lamentablemente, sigue igual de mal.

Hemos entrado en un bucle del que será difícil salir a corto o medio plazo. Olas, vacunas, restricciones, niveles, variantes, muertes y contagios como norma general, y a partir de ahí lo que vaya saliendo, que no es nada nuevo. Por ejemplo, pillan a dos jugadores de la UD Las Palmas de fiesta incluso habiendo perdido el partido y con el entrenador fulminado. ¿Cuál es la novedad?

Los cobardes negacionistas de la pandemia bloquean las cuentas de correo electrónico de toda institución que no les acompañe en su delirio eterno. ¿Cuál es la novedad?

Rusia desafía a medio mundo con su estrategia provocadora de expansión y genera la enésima guerra fría con Estados Unidos. ¿Cuál es la novedad?

Podría estar horas poniendo ejemplos de lo previsible que es todo, pero me da mucha pereza. La misma pereza que me empieza a dar escuchar a nuevos líderes de partidos decir que su estrategia es municipalizarlo todo. Manuel Domínguez, flamante líder del PP canario, está pesadito con eso. Vaya chorrada. Los problemas de Canarias, y de cualquier región, no son los de un municipio. Ni un partido de su envergadura puede jugar a eso. Déjense de tópicos y de repetirse unos a otros, que ya aburren hasta a las vacas. Y disculpe, lector, por este pesimismo.