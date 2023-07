Nos hacen reír, llorar, soñar, imaginar, fantasear, bailar... incluso a veces hasta logran que nos durmamos. Durante las semanas de confinamiento para combatir la pandemia de la covid-19, sin la música, el cine, las series, la literatura, las publicaciones sobre artes plásticas y sin las grabaciones teatrales en youtube o en directo por 'streaming', la mayoría, en vez de asomarse a las ventanas y salir a los balcones a aplaudir a los sanitarios, nos habríamos tirado al vacío. El encierro, que fue duro, habría sido el infierno en la tierra.Pero toda esa cultura que nos salvó y nos salva cada día de embrutecernos y aburrirnos es fruto del trabajo de muchos profesionales. Suena a perogrullo. Y lo es. Y también es más que sabido que esos agentes culturales que logran desde el escenario que lo pasemos pipa son personas como el resto. Tienen sus obligaciones, sus gastos y sus facturas no las pagan los aplausos.

Muchos artistas y empresarios del sector cultural llevan desde 2021 sufriendo las de Caín por los impagos de la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El grupo de Gobierno que ha heredado el caos que le dejó Augusto Hidalgo y su equipo en esta entidad cultural está manos a la obra para solventarlo.

Pero los días pasan y los adelantos y créditos que se pidieron para llevar a cabo los espectáculos y actividades que se ejecutaron y no se han pagado tienen a muchos a punto de echar el cierre. Confiemos en que el equipo que encabeza Carolina Darias sea diligente y solvente la millonaria deuda cuanto antes. Y que no olviden para el futuro que se hace de verdad cultura cuando se paga y no cuando se programa sin tino.