Reflexiones festivaleras

Desde el próximo viernes y hasta el domingo, 23 de abril, la capital grancanaria acoge la 22ª edición de su festival internacional de cine. Esta nueva entrega, que se desarrollará como todo sin restricciones para combatir la pandemia, debe llevar, al menos a varias reflexiones.

Por un lado, evidentemente, toca pensar sobre el propio festival. Convendría detenerse y analizar lo que ha sido, lo que es y lo que debería de ser esta cita.

Nunca ha sido un festival de masas, pero sí que es cierto que tuvo ediciones en las que las salas del Monopol estaban bastante pobladas en las horas punta de las proyecciones, sobre todo los fines de semana. Su impacto ha ido a menos y hay que estar ciego para no reconocer que el traslado a los Cinema El Muelle tiene mucho que ver. Puede que no solo se deba a este cambio y a deméritos como la falta de autocrítica y a no escuchar sugerencias, sino a que el propio cine, a nivel globlal, no tiene ni de lejos el impacto popular que tuvo hace unas décadas.

Lo que resulta preocupante es que el festival parece sentirse cómodo. Cada vez es más pequeño, ya ni cuenta con proyecciones mensuales fuera de su programación y ahora sus actos de apertura y las Noche Más Freak han pasado del Teatro Pérez Galdós a llevarse a cabo en un almacén 'acondicionado' y con el público sentado en sillas de plástico (hablo de Miller). Claros ejemplos, entre otros, de la falta de interés de un Ayuntamiento que no lo elimina porque queda feo de cara a la galería. Así se construye a día de hoy la política cinematográfica de una ciudad que desde el adiós de los Monopol vive una alarmante travesía por el desierto.