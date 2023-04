¿Sin redes no hay paraíso?

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

No se trata de un complejo de inferioridad. Ni mucho menos un alegato nacionalista rancio. Ni tampoco consiste en buscar fantasmas donde no los hay. No. Se trata de que, al menos en el campo cultural, los artistas canarios –salvo contadas excepciones, como ha sucedido recientemente con el joven cantante grancanario Quevedo– siguen siendo periferia. O ultraperiferia para los Harold Bloom hispanos que determinan aquello que en antes se denominaba el canon. Esta reflexión tiene como protagonista al poeta grancanario Pedro Flores. Quienes lo hayan leído saben de su magisterio. Es una referencia gracias a su talento y a su capacidad para generar un universo poético diferencial, que nace de su concepción del mundo, del arte y de todas referencias literarias y de todos los ámbitos que desde que tiene uso de razón le han marcado como persona y como escritor.

Quienes también saben de su talento son los jurados de los principales premios nacionales de poesía. A estas alturas, creo que no le queda ninguno por ganar. Hablo de premios serios, con jurados independientes y formados y no de galardones para junta-palabras o certamenes que antes de que se convoquen sus organizadores ya han 'designado' al ganador. Pedro Flores no tiene padrino. Salvo sus amigos y lectores. Su palmarés es apabullante y a pesar de ello los suplementos literarios de los periódicos nacionales y los espacios culturales audiovisuales no le dedican el espacio que se ha ganado a pulso. ¿Por qué? ¿Por ser canario? No. ¿Será porque pasa olímpicamente de las redes sociales? Seguramente. Así vamos, proa al marisco.

Temas

Columnas de opinión