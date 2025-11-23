Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 24 de noviembre de 2025
Pedro Marial, en una imagen de archivo. C7
Desde mi sofá

'Los nuevos'

Se ha hecho esperar, pero el regreso de Pedro Mairal con una nueva novela tras la exitosa 'La uruguaya', merece mucho la pena

Victoriano Suárez Álamo

Victoriano Suárez Álamo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:05

Comenta

La espera ha sido larga, pero a la vista del regreso, ha merecido la pena. Ha vuelto a las librerías Pedro Mairal con una nueva ... novela, tras la exitosa 'La Uruguaya'. Y lo ha hecho de la mano de 'Los nuevos', volumen que además ha aterrizado en un nuevo sello editorial, Destino –atrás quedó Libros del Asteroide para su universo literario en España–. El escritor bonaerense se asoma en esta ficción a una etapa trascendental y repleta de cambios en cualquier persona, la adolescencia. Lo hace de la mano de tres compatriotas, Thiago, Bruno y Pilar. Los menciono por este orden porque así los presenta al lector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  3. 3 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  4. 4 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas
  5. 5 Dávila: «Los aparcamientos de toda la vida volverán al Barranquillo Don Zoilo»
  6. 6 La inflación y el pago por adelantado marcan las comidas de navidad este año en Canarias
  7. 7 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  8. 8 «Ya hay niñas de 13 y 14 años en Viogén»
  9. 9 Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María
  10. 10 Elevan a 74.000 euros la indemnización a un marinero que fue a la cárcel y luego fue absuelto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 'Los nuevos'

&#039;Los nuevos&#039;