La espera ha sido larga, pero a la vista del regreso, ha merecido la pena. Ha vuelto a las librerías Pedro Mairal con una nueva ... novela, tras la exitosa 'La Uruguaya'. Y lo ha hecho de la mano de 'Los nuevos', volumen que además ha aterrizado en un nuevo sello editorial, Destino –atrás quedó Libros del Asteroide para su universo literario en España–. El escritor bonaerense se asoma en esta ficción a una etapa trascendental y repleta de cambios en cualquier persona, la adolescencia. Lo hace de la mano de tres compatriotas, Thiago, Bruno y Pilar. Los menciono por este orden porque así los presenta al lector.

Con la maestría que le caracteriza nos va sumergiendo en la realidad de estos chavales y en la de un país, Argentina, acostumbrada a transitar con maestría por el alambre como los mejores funambulistas. 'Los nuevos' es tan argentina como un buen asado. Lingüística y geográficamente. Esto pone de manifiesto que la grandeza se suele generar cuando se parte y tira de lo local, sin complejos, con una visión universal.

Estos tres amigos nos sumergen en un viaje apasionante, repleto de claroscuros, verdades y medias verdades, intolerancia, incomprensión, sexualidad, relaciones familiares, precariedad laboral, amor, rechazo, desencanto... Ingredientes claves de la vida, que en las edades de los protagonistas adquieren un calado determinante.

Literariamente propone un juego complejo, por momentos, cuando Mairal se decanta por intercalar voces narrativas, pero que su maestría lleva a buen puerto, como tiene acostumbrado a sus fieles seguidores.