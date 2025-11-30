Navidad Carnavalera

Comenta Compartir

Vigo abrió la puerta y el resto de catetos se han apuntado al barco. La ciudad gallega, con su alcalde Abel Caballero al frente, transformó ... la Navidad en un derroche de dinero, luces y horteradas para convertir esta urbe en un atractivo turístico durante el último mes y medio de cada año. Con la disculpa de extender el espíritu navideño por el centro de la ciudad, transforman la misma en un parque temático 'kitch' o 'cool', que dirían los modernos, para lograr, eso venden, que la gente se lance a las calles a comprar, gastar y repartir buenaventuranzas.La fórmula ha calado. Son muchos los municipios y ciudades que se han apuntado a este carro, repito, y claro, Canarias no se iba a quedar atrás. Este pasado sábado, la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, se vanagloriaba de que para el alumbrado de este año se había contratado a la misma empresa que se encarga del mismo en Vigo. Como si eso fuera complicado, más allá de tirar de chequera (pública, claro). Y es que desde el Ayuntamiento de la capital grancanaria, a pesar de que la ciudad está a un paso de la emergencia sanitaria por la suciedad y las ratas, no se ha reparado en gastos para esta Navidad, con un desembolso que superará con creces el millón y medio de euros, según las fuentes consultadas. Se llega a este montante vergonzante no solo por la iluminación, hay que sumarle la programación, cada vez más lejana de la cultura y cercana al carnaval, como no podía ser de otra forma cuando quien se ha adueñado de la Sociedad de Promoción -responsable de estas fiestas– es Josué Quevedo –director artístico de las carnestolendas– con el apoyo incondicional de la gerente.

