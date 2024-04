Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Un cambio de modelo productivo es necesario. No puede ser que la mayor parte de la economía del archipiélago –por no decir que toda– dependa del turismo. No se trata de filias ni fobias. Es una cuestión de lógica. Canarias será más fuerte y mejor si se logra que la fuente de ingresos no sea única, como hasta ahora. La pandemia, por ejemplo, dejó muy claro que depender de esa manera del turismo es caminar sobre un alambre y un soplo de aire inesperado puede acabar con todo el mundo en la lona.

Las manifestaciones del pasado sábado demandaban ese cambio. Muchas voces expertas lo llevan pidiendo. Sobre todo porque el propio modelo turístico se ha vuelto muy perverso. Las viviendas de alquiler vacacional ilegales están atrayendo a riadas de turistas que están convirtiendo en casi imposible el acceso a un piso en alquiler. A eso hay que sumarle la convivencia entre los hábitos locales y los de los que están de vacaciones en esas viviendas sin control alguno. Pero un cambio de modelo no se logra de un día para otro. Ni siquiera en una legislatura de cuatro años. Ni en dos. Es algo lento que hay que pensar con detenimiento, lo que no significa dormirse y dejarlo todo en ideas teóricas. Es clave empezar desde la base, desde la formación, analizar qué sectores son los menos invasivos, más factibles para las características geográficas y sociales. Un pacto social, sin polarización y con un afán constructivo y conciliador sería capital para que el nuevo modelo productivo vaya germinando cada año. El futuro a corto, medio y largo plazo está en juego. Casi nada.