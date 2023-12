El legado y las prisas

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Son muchas las cosas que no se dicen pero son tan evidentes que el silencio no las difumina. El grupo de Gobierno que lleva las riendas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras las elecciones del pasado mes de mayo no heredó una ciudad. Sus compañeros de partido, encabezados por Augusto Hidalgo, les dejaron un desastre. Además de una de las ciudades más sucias y abandonadas de Europa.

Las lealtades propias de los partidos políticos, en este caso el socialista canario, obliga a que los nuevos inquilinos de la sexta planta de las Oficinas Municipales nieguen la mayor. Pero lo saben de sobra. Es más, lo sabían antes de aceptar el reto electoral. Y si no, es que vivían en el planeta Marte. Los arquitectos que aspiren a diseñar la nueva cara del edificio Fyffes y del Cine Guanarteme -que se quieren destinar para uso cultural y como piezas clave de la candidatura para la capitalidad europea 2031- tienen que ser más rápidos que el rayo (y no me refiero al Vallecano). En nueve días deben tener listo un proyecto, tal y como se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público del Ministerio de Hacienda. Se intuyen 'cosas' en la jugada. Pero habría que demostrar que son certezas y no teorías conspirativas. A día de hoy la única certeza es que la urgencia se debe a que si no se corre, los 103.927 euros de la licitación base peligran, porque el año está en su recta final y la anterior corporación tenía otras prioridades culturales, de sobra conocidas: pan y circo y que pague muy tarde el que venga. Es parte del precio que debe afrontar Carolina Darias y su equipo por su silencio y lealtad.