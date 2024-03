Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Cada vez que me hablan de un 'Influencer' me pongo en guardia. Los respeto, al igual que a sus seguidores, pero reconozco, será un efecto de la edad, que no me interesan lo más mínimo. Ninguno, influyan con lo que influyan. Lo mismo me sucede con los 'youtubers' y los blogueros.

La pasada semana se conoció la detención de dos 'Influencers', los conocidos como Los Petazetaz, por haber agredido sexualmente a varias menores. Presuntamente, previamente las drogaban para anularlas. No voy a dar siquiera los nombres de estos dos fulanos madrileños. Los llamo fulanos por no calificarlos como me apetece, ya que vulneraría su honor, algo que evidentemente no tienen. Sorprendentemente, están en la calle a la espera de ser juzgados, aunque en los últimos días no paran de salir nuevas víctimas y sus días en libertad, esperemos, parece que están contados. Más allá de todo esto, que no es poco y genera pavor y asco, hay un detalle que me ha sorprendido especialmente. Una vez que los medios de comunicación informaron sobre lo sucedido, el número de seguidores de los dos prendas se disparó en sus canales cibernéticos de comunicación con la sociedad. Antes ya contaban con más de 30.000 fieles en Tik Tok y superaban los 40.000 en Instagram. Su imán para enganchar a la audiencia, por lo visto –me niego a visionar sus andanzas–, consistía en grabarse con los móviles mientras hacían el cabra en casa y en la calle y soltaban disparates por la boca. También grabaron los presuntos abusos con las menores, muchas en situación de vulnerabilidad. Sin palabras.