La hacemos inmortal

No es por comparar. Pero hace dos semanas, me topé en Madrid con una imagen inimaginable, a día de hoy, en Las Palmas de Gran Canaria. Eran las 19.00 horas y en una de las calles del centro, en concreto en el barrio de La Latina, una barrendera limpiaba las calles. Y es que uno de los días antes, tras cinco años sin pisar la villa y corte, me llamaba la atención que, a pesar de que la ciudad vaya camino del desborde turístico, sus calles estaban bastante limpias y a todas horas, en la zona centro por la que me moví, se veían operarios de limpieza ejerciendo sus cometidos.

No es por comparar, repito, pero quizás la sorpresa ante estas imágenes en Madrid no sean fruto de las virtudes de la capital del Estado. Simplemente es que vivo en Las Palmas de Gran Canaria, una urbe que, desgraciadamente, es una de las más sucias del país. Los ocho años de gobierno del equipo encabezado por Augusto Hidalgo dejaron la ciudad convertida en un estercolero. Directamente, sus calles dan asco. Si te paras cinco minutos, te quedas pegado por la roña, a lo que hay que añadir un olor nauseabundo en la mayoría de las esquinas. En toda la ciudad. La alcaldesa Carolina Darias anunció el sábado que se invertirán casi 500 millones de euros en ocho años para «tener una ciudad más que limpia, cuidada». Ojalá lo consiga, pero con que la limpie los que la habitamos nos conformamos. Y si ya crea zonas verdes, dota de vegetación las plazas y parques que carecen de sombra, construye un Scalextric para acabar con los atascos que genera Torre Las Palmas y devuelve el doble sentido a la calle Doctor José Guerra Navarro de La Isleta, la convertimos en inmortal.

